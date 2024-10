شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف العالمي ستيفن كينج يكشف عن فيلم الرعب المفضل له في الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف العالمى ستيفن كينج عن فيلم الرعب المفضل لديه مع اقتراب الاحتفال بـ الهالوين، وفقًا لـ مقال كتبه لـ موقع Variety، حيث بدأ كينج مقاله قائلًا: "لقد فكرت بعمق في هذا السؤال، ربما بعمق أكبر مما يستحقه الموضوع، فيلم الرعب الأكثر رعبًا بالنسبة لي، شاهدت الكثير من أفلام الرعب، لذا ربما يكون هذا سؤالًا صالحًا".

وتابع كينج في مقاله مشيرا إلى: "استنتاجي هو أن "الأكثر رعبًا" يختلف وفقًا لعمر المشاهد، عندما كنت طفلاً في السادسة عشرة من عمري، كان الفيلم الأكثر رعبًا هو The Haunting من إخراج روبرت وايز، وكشخص بالغ، كان فيلم The Blair Witch Project، ولكن بشكل عام، يجب أن أقول Night of the Living Dead، تحفة جورج أ. روميرو هو الأفضل".

فى نفس السياق قال الكاتب الشهير ستيفن كينج "كانت أولى ذكرياتى عن القراءة عندما كنت فى الخامسة من عمرى، فى شقتنا فى الطابق الثالث فى ستراتفورد بولاية كونيتيكت، وكان الكتاب هو الخمسمائة قبعة لبارثولوميو كوبينز للدكتور سوس".

وأوضح ستيفن كينج، أن "الكتاب الذى غير حياتي كمراهق هو كتاب أمير الذباب للكاتب ويليام جولدينج، لقد كنت مهتمًا به تمامًا، مثلما يهتم الأطفال بهارى بوتر، وفقا لما ذكره موقع الجارديان البريطانى".

وأشار ستيفن كينج، إلى أن "الكتاب الذي جعلني أرغب في أن أصبح كاتبًا هي رواية أمير الذباب كانت تدور أحداثها حول الأطفال، وكنت طفلاً. كانت حبكة الرواية بسيطة وكان انحدارها إلى الوحشية أمرًا معقولًا. قرأتها في سن الثانية عشرة ــ ولم أدرك إلا لاحقًا رمزية رأس الخنزير المقطوع والدلالات الجنسية الكامنة وراءها. شعرت أنه إذا تمكنت من القيام بشيء كهذا، فسأكون سعيدًا وصدقوني، كنت على حق".