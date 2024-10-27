بكاء وتأثر طارق فؤاد على الهواء ويوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دخل الفنان طارق فؤاد في نوبة بكاء أثناء حديثه عن فترة مرضه خلال الفترة الماضية، وكشف عن قيام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بمساعدته وسفره ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج.

حل الفنان طارق فؤاد ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق خلال حديثه عن كواليس مرضه منذ عام 2016، وذهابه إلى العديد من الأطباء دون جدوى، إلا أن قام المستشار تركي آل الشيخ بالتدخل.

وعلق طارق فؤاد: "من 2016 صوتي صحيت الصبح مش موجود، من 2016 لحد 2018 لفيت على دكاترة مصر، ودكتور تخاطب وأنف وأذن وحنجرة مش عارفين فيه ايه؟، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي أخويا تركي آل الشيخ ربنا يبارك فيه وروحت فرنسا مرتين وأمريكا، وبرضة لسه مش عارفين فيه ايه، لحد ما روحت عملت عمرة وهناك بقى رجع الصوت الحمد لله، وبشكره طبعًا لأن لا تنسوا الفضل بينكم، وتامر حسني وقف معايا وأستاذ أحمد بدير، وفي ناس كتير وقفت معايا لكن أبو ناصر بوجه له كل التحية وكل الشكر".

يذكر أن الفنان طارق فؤاد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعد غياب سنوات خاص بأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في شهر مايو الماضي.

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