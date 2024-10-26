عمرو دياب يشعل مسرح أرينا الكويت: “يا أنا يا لأ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح أرينا الكويت، الذي يعد أضخم مسرح حفلات في الكويت، وذلك في ثاني حفلات جولته الغنائية التي يقوم بها خلال الفترة الحالية بدول الخليج العربي.

صعد عمرو دياب على المسرح وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور، حيث بدأ كعادته بأغنية “يا أنا يا لأ” التي ألهبت حماس الجمهور، ثم قدّم باقة من أجمل أغنياته مثل: “ده لو اتساب” و”بحبه” و”برج الحوت” و”نقول إيه” و”وياه” و”شكرًا من هنا لبكرة”، و”قمرين” و”تملي معاك”.

كما قام عمرو دياب بغناء ميدلي يضم أغاني: “نور العين” و”ليلي نهاري” و”العالم الله”، كما قدم ميدلي آخر غنى فيه: “بدق الباب”، “وهي عاملة إيه”، “وتنسى واحدة”، وبعدها غنى “يتعلموا” و”يا قمر” قبل أن يختتم الحفل بأغنية “هتدلع”.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الأربعاء الماضي في دبي، وشهد حضورًا كبيرًا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجتمع والمال.