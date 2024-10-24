محمود حميدة يتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:58 مساءً - قدمت المُخرجة المصرية إيناس الدغيدي الفنان محمود حميدة لاستلام جائزة الإنجاز الإبداعي بحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

إيناس الدغيدي: "محمود حميدة مُبدع وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات"

قالت المُخرجة إيناس الدغيدي خلال كلمتها التي قدمت من خلالها الفنان محمود حميدة: "مساء الخير عليكم جميعًا وعلى التجمع الجميل ده، شرفتونا في مهرجان الجونة وشرفتوا مصر كلها، النهاردة بيشرفني إني أقدم نجم من طراز خاص نجم كبير قوي عزيز قوي على قلوبنا".





محمود حميدة يكشف عن حلمه

وأضافت المُخرجة إيناس الدغيدي بكلمتها: "هو مبدع وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات وإسهامات كبيرة في إثراء الفن العربي، نجم ساطع في سماء الفن محتلف.. متلون .. صادق، يحمل بداخله شخصية فنان كبير وقلب طفل صغير إنجازاته الفنية متعددة مثل وأنتج وكان صاحب أكبر مجلة سينمائية عربية وكون مدرسة تمثيل صنعت أجيال جديدة من الفنانين".وقبل صعود الفنان محمود حميدة لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي تم عرض فيلم قصير تضمن أبرز الشخصيات التي جسدها بالعديد من الأفلام السينمائية وصنع من خلالها تاريخًا سينمائيًا حافلًا، وعقب ذلك صعد الفنان محمود حميدة إلى خشبه المسرح.

ألقى الفنان محمود حميدة كلمة عقب إستلامه للتكريم قال فيها: "أخواتي اللي حضروا وإخواني أيضًا، ولكن أنا هذكر أسماء النجمات الكبار الأول لبلبة، يسرا، إلهام شاهين وطبعًا النجمات اللي بعدهم على طول اللي حضروا ولازم أذكر إن حسين فهمي موجود وأشكر طبعًا كل النجوم اللي شرفوني بالحضور اللي هما أصغر مني سنًا أو الجيل اللي بعدنا بشكرهم طبعًا".

وأضاف الفنان محمود حميدة خلال كلمته: "النهاردة السعادة مضاعفة بشكل كبير جدًا، وخصوصًا إن في حاجة شخصية لازم أقولها في اليوم ده إن أنا كان عندي حلم كبير قوي بس أنا مقدرتش أحققه، الحلم ده كنت عايز أعمل مدينة يُقام عليها مهرجانات مش فقط سينمائية ولكن لكل المنتجات المطروحة اللي ممكن يتعملها مهرجان علشان دعاية أو علشان الاقتصاد ينتعش، كان حلم عندي ولكن مقدرتش أعمله لكن الحلم ده حققه ناس غيري حققه نجيب ساويرس و سميح ساويرس اللي هما مهندسين ملهمش في الشغلانة بتاعتي ولا أنا ليا في الشغلانة بتاعتهم ولكن لما الحلم اتحقق ولما سمعت إن في مهرجان هيعملوه اسمه مهرجان الجونة على البحر الأحمر وأنا كان الحلم بتاعي إن أنا أعمل مدينة مهرجانات بس مش هنا في مرسى علم ولكن ماتمش على البحر الاحمر برضو فأنا سعادتي مضاعفة جدا جدا بوجودي النهاردة والتكريم اللي بحصل عليه من المهرجان اللي اسمه مهرجان الجونة السينمائي والذي أتمنى له الدوام وانه ميقفش أبدًا إن شاء الله .. شكرًا جزيلاً".



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بيان مهرجان الجونة لتكريم محمود حميدة في الدورة السابعة

كان قد أعلن مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 24 أكتوبر، إلى 1 نوفمبر 2024.

وحسب بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان: يسُّر مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن عن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 24 أكتوبر، إلى 1 نوفمبر، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة البطريق للإنتاج الفني، التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة الفن السابع التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.



وقالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري، في بيان لها منذ قليل، إن تكريم الفنان محمود حميدة يقف خلفه مسيرة فنية حافلة بالإنجازات، وإسهامات كبيرة في إثراء الفن المصري، ويعكس هذا تقديرَ المهرجان له ولجهوده المستمرة في السينما، وأضافت أن منح النجم محمود حميدة جائزة الإنجاز الإبداعي هو احتفاء بإسهاماته التي لا تُنسى، إذ تُعَد مسيرته درس لكل فنان يسعى إلى تحقيق حلمه في عالم الفن.



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