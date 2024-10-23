أحمد داود يطرح تساؤلاً لمتابعيه حول موضوع فيلمه الجديد الهوى سلطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - "الهوى سلطان" من الأعمال السينمائية المنتظر عرضها في دور السينما يوم 6 نوفمبر المقبل، ويُشارك في بطولته عدد من النجوم وهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

ملصقات دعائية جديدة لفيلم "الهوى سلطان"

على جانب آخر ، شارك الفنان أحمد داود محبيه ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ملصقات دعائية جديدة للعمل ظهر فيها برفقة عدد من أبطاله ومنهم الفنانة منة شلبي، جيهان الشماشرجي، الفنان أحمد خالد صالح، ومن خلال التعليق الذي أرفقه "داود" بملصقات العمل طرح تساؤلاً حول موضوع الفيلم حيث قال: "بتفكر بعقلك ولا بقلبك.. وإيه المشكلة لو فكرت بالاتنين".





عمل درامي منتظر لـ أحمد داود

على جانب آخر يخوض الفنان أحمد داود تجربةً دراميةً جديدةً، والتي بدأ تصويرها من خلال مسلسل "كل سنة مرة" الذي يحمل اسماً مؤقتاً.

ويضم هذا العمل الذي يقع في 10 حلقات إلى جانب أحمد داود، كلاً من: أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، فرح يوسف. المسلسل من تأليف: عبدالرحمن جاويش، إخراج يحيى إسماعيل.



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وسبق وأن تعاون أحمد داود مع مخرج مسلسله الجديد يحيى إسماعيل في مسلسل "زينهم" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، والذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور زينهم "أحمد داود"، الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونة فريقه.



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