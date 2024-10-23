فن ومشاهير

المطرب محمد ثروت يروج لمشاركته في ليلة عبد الوهاب بموسم الرياض

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - في ليلة طربية منتظرة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، يشارك المطرب محمد ثروت ضمن حفل غنائي ضخم لأعمال الموسيقار ‏الراحل محمد عبد الوهاب، تحت عنوان "ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال" وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض.

محمد ثروت لجمهوره: إن شاء الله نقدر نسعدكم

قام المطرب محمد ثروت بالترويج لمشاركته ضمن هذا الحفل الضخم من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل ‏الاجتماعي الفيسبوك، مرفق البوستر الخاص بهذه المشاركة وجاء تعليقه كالتالي: "انتظروني يوم الجمعة ‏25‏ أكتوبر في ليلة أستاذي ‏موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض بالمملكة العربية ، وإن شاء الله نقدر نسعدكم في ‏ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي"‏.

‏5 مطربين يُشاركون في ليلة محمد عبد الوهاب بموسم الرياض

يذكر أنه قد أوضح المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على الـ "فيسبوك"، أنّ الحفل سيُقام على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمشاركة 5 مطربين، وهم: محمد ثروت، صابر الرباعي، ماجد المهندس، مي فاروق، نور ‏مهنا، بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.‏

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تكريم الموسيقار محمد عبد الوهاب

تُقام هذه الاحتفالية، تكريماً لإرث الموسيقار محمد عبد الوهاب، أحد أعمدة الموسيقى الكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحناً بارعاً، بل كان ‏أيضاً مطرباً ومبتكراً موسيقياً، أدخل العديد من التجديدات في الموسيقى الشرقية، إذ تُعتبر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف فن عبد ‏الوهاب والاستمتاع بموسيقاه الخالدة، التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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