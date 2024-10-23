المطرب محمد ثروت يروج لمشاركته في ليلة عبد الوهاب بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - في ليلة طربية منتظرة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، يشارك المطرب محمد ثروت ضمن حفل غنائي ضخم لأعمال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، تحت عنوان "ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال" وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض.
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محمد ثروت لجمهوره: إن شاء الله نقدر نسعدكمقام المطرب محمد ثروت بالترويج لمشاركته ضمن هذا الحفل الضخم من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مرفق البوستر الخاص بهذه المشاركة وجاء تعليقه كالتالي: "انتظروني يوم الجمعة 25 أكتوبر في ليلة أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نقدر نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي".
5 مطربين يُشاركون في ليلة محمد عبد الوهاب بموسم الرياضيذكر أنه قد أوضح المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على الـ "فيسبوك"، أنّ الحفل سيُقام على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمشاركة 5 مطربين، وهم: محمد ثروت، صابر الرباعي، ماجد المهندس، مي فاروق، نور مهنا، بمصاحبة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.
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تكريم الموسيقار محمد عبد الوهابتُقام هذه الاحتفالية، تكريماً لإرث الموسيقار محمد عبد الوهاب، أحد أعمدة الموسيقى الكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحناً بارعاً، بل كان أيضاً مطرباً ومبتكراً موسيقياً، أدخل العديد من التجديدات في الموسيقى الشرقية، إذ تُعتبر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف فن عبد الوهاب والاستمتاع بموسيقاه الخالدة، التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.
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