كورال نجد إلى نصف نهائي Arabs Got Talent بالباز الذهبي من باسم يوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - حصل فريق كورال نجد على الباز الذهبي من النجم باسم يوسف، في الحلقة الثانية من الموسم السابع لبرنامج Arabs Got Talent، ليصل مباشرة إلى منافسات نصف النهائي دون الحاجة إلى تصويت الجمهور.

كورال نجد هو أول كورال سعودي خليجي، يهدف إلى نشر الموسيقى الخليجية والعربية بطريقة اكابيلا كلاسيكية في السعودية وحول العالم، وهو ما لفت انتباه باسم يوسف الذي أبدى إعجابه الشديد بسماع الغناء بطريقة أكابيلا باللهجة الخليجية، وبادر لمنح الفريق الباز الذهبي.

العروض المباشرة لأول مرة من الرياض

جدير بالذكر أن الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب، ويتم بث الحلقات المباشرة لأول مرة من الرياض.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر لأسباب صحية وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلا من أحمد حلمي مع استمرار كل من نجوى كرم وناصر القصبي.

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