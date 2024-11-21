بري استقبل القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان في زيارة وداعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، الزيارة كانت مناسبة جرى خلال عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .

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