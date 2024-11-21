المنار: رصد تراجع 4 دبابات ميركافا من محيط منطقة وادي قيس شرق الخيام بإتجاه منطقة الوطى

اشارت قناة "المنار" الى انه تم رصد تراجع 4 دبابات ميركافا من محيط منطقة وادي قيس شرق الخيام بإتجاه منطقة الوطى وثم بإتجاه العمرا بعد محاولات متكررة للدخول الى وسط المدينة تحت غطاء ناري كثيف من الغارات الجوية والقصف المدفعي.

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