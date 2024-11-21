التقى السّفير السّعودي لدى لبنان ​وليد بخاري​، المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان ​عمران ريزا​. وجرى خلال اللّقاء، عرض لبرامج الأمم المتّحدة في لبنان لاسيّما في المجال الإنساني، وسُبل تعزيز التّعاون والتّنسيق مع الجهات المعنيّة في السّعوديّة في هذا الإطار، كما تمّ بحث الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر بخاري عرض مع ريزا برامج الأمم المتحدة بلبنان وسبل تعزيز التعاون مع المعنيين بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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