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الزغبى يضع الفروسية فى مأزق بعد الاعتذار عن بطولة السعودية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام مسعود

الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:14 ص

اعتذر كريم الزغبى لاعب منتخب مصر للفروسية عن المشاركة فى بطولة السعودية الدولية فئة "5 نجوم" المؤهلة لكأس العالم. 

كان الاتحاد المصري للفروسية برئاسة إسماعيل شاكر قد اختار كريم الزغبي لتمثيل مصر في بطولة السعودية الدولية للفروسية المؤهلة للمونديال.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أنه في الوقت الذي كان يسارع فيه مسئولو الاتحاد لإنهاء إجراءات سفر الزغبى وانتظار القرار الوزارى اعتذر اللاعب عن المشاركة في البطولة.

وجاء قرار كريم الزغبي ليضع الاتحاد المصري للفروسية في مأزق كبير، بسبب الاستقرار على البديل لخوض منافسات البطولة الدولية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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