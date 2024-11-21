شكرا لقرائتكم خبر عن الزغبى يضع الفروسية فى مأزق بعد الاعتذار عن بطولة السعودية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر كريم الزغبى لاعب منتخب مصر للفروسية عن المشاركة فى بطولة السعودية الدولية فئة "5 نجوم" المؤهلة لكأس العالم.

كان الاتحاد المصري للفروسية برئاسة إسماعيل شاكر قد اختار كريم الزغبي لتمثيل مصر في بطولة السعودية الدولية للفروسية المؤهلة للمونديال.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أنه في الوقت الذي كان يسارع فيه مسئولو الاتحاد لإنهاء إجراءات سفر الزغبى وانتظار القرار الوزارى اعتذر اللاعب عن المشاركة في البطولة.

وجاء قرار كريم الزغبي ليضع الاتحاد المصري للفروسية في مأزق كبير، بسبب الاستقرار على البديل لخوض منافسات البطولة الدولية.