القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مدينة نهاريا في الجليل الغربي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مدينة نهاريا في الجليل الغربي".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، عن "إطلاق 25 صاروخًا من لبنان تجاه نهاريا".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.