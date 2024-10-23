فن ومشاهير

تفاصيل إصابة بيلي أيليش بعد سقوطها على المسرح في حفلها الغنائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - أحيت المُغنية بيلي أيليش حفلاً غنائياً يوم الجمعة الماضي بقاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، وجاء الحفل جزءاً من جولتها الموسيقية "Hit Me Hard and Soft"، وتداول المعجبون وحضور الحفل مقطع فيديو للمُغنية بيلي أيليش وهي تتعثر وتسقط على الدرج أثناء مغادرتها المسرح.

بيلي إيليش تُعلق على مقطع الفيديو

وفي صباح يوم أمس الثلاثاء أعادت المُغنية بيلي إيليش نشر مقطع الفيديو من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليه: "بيلي تسقط من على السلالم في MSG"، كما نشرت أيضاً صورة لكدمة كبيرة أرجوانية اللون على قدمها.

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مادونا تحرص على حضور حفل غنائي ضمن الجولة الموسيقية لـ بيلي إيليش

وكانت قد حرصت المُغنية العالمية مادونا على حضور أحد حفلات بيلي إيليش ضمن جولتها الغنائية قبل يوم واحد من سقوطها من على المسرح، وحضرت مادونا الحفل الغنائي في قاعة ماديسون سكوير جاردن برفقة ابنتيها التوأم ستيلا، إستير البالغتين 12 عاماً، وبعد انتهاء الحفل التقطت بيلي إيليش الفائزة بجائزة غرامي عدداً من الصور مع أيقونة البوب المُغنية مادونا وابنتيها.
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https://www.instagram.com/p/DBZWttEyfJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DBZWttEyfJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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