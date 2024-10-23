تفاصيل إصابة بيلي أيليش بعد سقوطها على المسرح في حفلها الغنائي

بيلي إيليش تُعلق على مقطع الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - أحيت المُغنيةحفلاً غنائياً يوم الجمعة الماضي بقاعة ماديسون سكوير جاردن في، وجاء الحفل جزءاً من جولتها الموسيقية "Hit Me Hard and Soft"، وتداول المعجبون وحضور الحفل مقطع فيديو للمُغنيةوهي تتعثر وتسقط على الدرج أثناء مغادرتها المسرح.وفي صباح يوم أمس الثلاثاء أعادت المُغنية بيلي إيليش نشر مقطع الفيديو من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليه: "بيلي تسقط من على السلالم في MSG"، كما نشرت أيضاً صورة لكدمة كبيرة أرجوانية اللون على قدمها.

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مادونا تحرص على حضور حفل غنائي ضمن الجولة الموسيقية لـ بيلي إيليش

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وكانت قد حرصت المُغنية العالمية مادونا على حضور أحد حفلات بيلي إيليش ضمن جولتها الغنائية قبل يوم واحد من سقوطها من على المسرح، وحضرت مادونا الحفل الغنائي في قاعة ماديسون سكوير جاردن برفقة ابنتيها التوأم ستيلا، إستير البالغتين 12 عاماً، وبعد انتهاء الحفل التقطت بيلي إيليش الفائزة بجائزة غرامي عدداً من الصور مع أيقونة البوب المُغنية مادونا وابنتيها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».