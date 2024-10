زوج الأميرة بياتريس: حياتي الأسرية هي سعادتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - إدواردو مابيلي موزي، زوج الأميرة بياتريس، يقوم دائماً بمجهود كبير من أجل بناء إمبراطورية قوية يملؤها الحب والتشجيع والاحتواء لدعم زوجته وأطفالهما، لكن حياته المهنية المزدحمة أحياناً تُعرقل جهوده.

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح إدواردو أن عمله يبعده عن زوجته وابنتهما سيينا، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وابنه وولفي، البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي يشاركه مع زوجته السابقة دارا هوانغ، ولكنه يسعى جاهداً لإحداث توازن بين هذا وذاك.

المحاولة بالموازنة بين العمل والعائلة

في حديثه عن كيف أن حياته المهنية تأخذه بعيداً عن منزله ومنزل الأميرة بياتريس في كوتسوولدز، قال إدواردو إنه "دائماً على متن قطار" بين عمله في مشاريع التصميم، فهو مؤسس شركة عقارية، بالإضافة إلى السفر في رحلات شراء التحف والمزادات في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، ولكن يعمل جاهداً أيضاً لإعطاء أكبر وقت ممكن لعائلته.

وقال إدواردو إن وجود قاعدة مستقرة لعائلته هو أمر أساسي، وأكد أنه يهتم بكل تفاصيل عائلته، حتى الخاصة بالتصميمات الداخلية لمنزله، وأوضح هذا الأمر قائلاً: "تصميمات المنزل مهمة جداً لحالة الإنسان العاطفية".

وأضاف إدواردو: "على الرغم من سفري الدائم، إلا أن قضاء الوقت مع بياتريس وأولادي هو الوقت الأكثر سعادة في حياتي وعائلتي هي سعادتي"، وتابع: "قمنا بشراء منزل في أجواء هادئة، حتى نستطيع أن نحظى بوقت خاص، بعيداً عن الضوضاء والأضواء".

يذكر أن إدواردو والأميرة بياتريس، قاما بشراء مزرعة مترامية الأطراف في كوتسوولدز في عام 2021، تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني، يقال إن بيت المزرعة يضم ست غرف نوم وغرف استقبال متعددة، بالإضافة إلى بيت ضيافة تم تحويله لمبنى خارجي منفصل للضيوف.

الأميرة بياتريس وزوجها ينتظران مولوداً جديداً

أعلنت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، عن حملها من خلال بيان للقصر الملكي، عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدى بياتريس، 36 عاماً، وإدواردو، 40 عاماً، ابنة تُدعى سيينا إليزابيث، وُلدت في سبتمبر 2021، وبياتريس هي أيضاً زوجة أب لابن إيدو كريستوفر وولف، المعروف باسم "وولف".

وقال قصر باكنغهام في بيان: "يسعدنا الإعلان أن الأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابيلي موزي ينتظران طفلهما الثاني في أوائل العام الجديد، ليكون شقيقاً لـ وولفي، البالغ من العمر ثماني سنوات، وسيينا، البالغة من العمر ثلاث سنوات".

وأضاف البيان: "لقد تم إبلاغ الملك تشارلز بالخبر، وكلتا العائلتين مسرورتان بهذا الخبر".

الأميرة بياتريس وحياتها الخاصة

كشفت الأميرة بياتريس عن خطوبتها من إدواردو مابيلي موزي، الذي ينتمي إلى العائلة المالكة الإيطالية الشهيرة، في سبتمبر من عام 2019، وبعد علاقة حب استمرت لفترة من الزمن.

وقد تزوج الثنائي في 17 من يوليو 2020، في حفل صغير؛ نتيجة الظروف المتعلقة بجائحة كورونا في ذلك الوقت.

وأُقيمت مراسم الزفاف في كنيسة "The Royal Chapel of All Saints" في وندسور، بحضور أسرتي العروسين فقط، وبالتزامن مع إجراءات التباعد الاجتماعي؛ وذلك لانتشار فيروس كورونا في ذلك الوقت.

ورُزقت الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي ابنةً أطلقا عليها اسم سيينا إليزابيث، وُلدت في سبتمبر 2021.

كما أن الأميرة بياتريس هي أيضاً زوجة أب لـ"ولفي" من مواليد عام 2016، وهو نجل إيدو من علاقة سابقة مع دارا هوانغ.



