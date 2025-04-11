زوجة هذا النجم تتعرض لإصابة بعيار ناري .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - زُعم أن زوجة سكوت شراينر، عازف غيتار البيس في فرقة ويزر، أطلقت النار على رجال الشرطة، الذين قالوا إنهم كانوا يردون على إطلاق النار عندما أصابوها في كتفها.



جيليان لورين-شراينر، البالغة من العمر 51 عامًا، والتي تزوجت عازف غيتار البيس عام 2005، تواجه الآن تهمة الشروع في القتل على خلفية الحادثة الغريبة التي وقعت أمام منزل الزوجين في إيجل روك يوم الثلاثاء.

أكدت المتحدثة باسم الشرطة، جينيفر فوركيش، لمجلة بيبول: "كشف تحقيقنا عن أدلة، مثل غلاف طلقة نارية ومقاطع فيديو تُظهر تجاهلها المتكرر لأوامر الشرطة بنزع سلاحها، وأنها أطلقت النار على ضباط شرطة لوس أنجلوس".

وُجِّهَت إليها لاحقًا تهمة الشروع في قتل ضابط شرطة، وفي تسجيل صوتي حصلت عليه المجلة، سُمع ضابطٌ أيضًا وهو يقول لمسؤولي التوجيه: "إنها تحمل مسدسًا في يدها".

نُقلت لورين-شراينر لاحقًا إلى مستشفى محلي مصابةً بإصابات غير مهددة للحياة، بينما وُجِّهَت إليها تهمة الشروع في القتل غائبةً.