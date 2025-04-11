ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثلة المصري أحمد فهمي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور أثار جدلا واسعا.

ونشر أحمد صورة غيرب له، ظهر فيها مبتسماً، بينما غُرست سكين في صدره لجهة القلب، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "أنا كويس... دي حاجة بسيطة كده من أقرب الناس".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور فهمي، وتساءلوا عن السبب والمغزى وراء الصورة، وعما إذا كان المقصود هو تجربة شخصية بغدر أقرب الناس له، أم أنه مجرد مشهد تمثيلي.

وعلى الصعيد الفني، يستعد أحمد فهمي لعرض أحدث أعماله السينمائية، فيلم "أحمد وأحمد"، إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: أحمد السقا، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وهو من تأليف أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يحدث جدلا واسعا بصورة سكين في قلبه: "أنا كويس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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