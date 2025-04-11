هل تكون زينة مكي زوجة سامر المصري في مسلسل "آسر"؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري سامر المصري، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه برفقة الممثلة اللبنانية زينة مكي.

ووثق سامر في الفيديو الأجواء الممتعة التي قضاها مع زينة على متن طائرة، إذ أعربت زينة من خلال مقطع الفيديو عن استمتاعها مع سامر بهذه الرحلة قائلة: "أفضل رفيق سفر"، ليردّ عليها المصري "انتي أحلى رفيقة سفر".

ومازح سامر زينة في مقطع الفيديو كاشفا عن تطورات علاقتهما في مسلسل "آسر" إذ يشاركان في بطولته، وقال سامر: "رح نتزوج بآخر المسلسل، مفاجأة بس ما تقولوا لحدا"، لترد عليه زينة باستغراب قائلة: "إيه رح نتزوج".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، إذ أعربوا عن إعجابهم بلطافة سامر وروحه المرحة، كما عبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

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