كريم فهمي يحدث تفاعلًا بجلسة تصوير جريئة: “موز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع النجم المصري كريم فهمي لجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها عاري الصدر في مجموعة صور جريئة.

ونشر كريم فهمي صوراً من جلسة التصوير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلاً: “مع انتهاء الصيف، يبدأ العمل”.

وتفاعل عدد من الفنانين مع الصور، منهم محمود الليثي الذي علق مازحًا: “ممكن جمهورك يعرف نوع التان أويل؟”، وياسمين عبد العزيز التي علقت “موز”، ومصطفى بسيط الذي قال: “الفوتوسيشن الجاي هعمله زيك كده بالظبط”.

يُذكر أن كريم فهمي شارك مؤخرًا في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم “السرب” ومسلسل “بابا جه” الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024. كما يستعد للمشاركة في عدة أعمال مقبلة، منها مسلسل “إش إش” وفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”.