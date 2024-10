شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائي يقيم جلسة حوارية للمخرج هانى أبو أسعد والان مع تفاصيل الخبر

اعلن مهرجان الجونة السينمائى عن إقامة جلسة حوارية مع المخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان والتى تقام فى الفترة من 24 أكتوبر الجارى حتى الأول من نوفمبر المقبل، وتقام الجلسة يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً، بإدارة أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

نجح "أبو أسعد" على مدار سنوات عمله، في أن يكون صوتًا عربيًا بارزًا على الساحة الدولية، مساهمًا بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" (2013).



المخرج هانى ابو اسعد

كشف مهرجان الجونة السينمائي أيضاً عن استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الكبيرة يسرا، للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تمحى من ذكرة السينما، كما تتحدث حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة وذلك في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.

وفي سياق متصل تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام والمقرر انطلاقها يوم من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل، برنامجا خاصا لعروض الأفلام المشاركة في المهرجان، بسينما زاوية، حيث يعرض 14 فيلماً مختاراً يومياً في الفترة من من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وجاءت قائمة الأفلام المنتظرة من مهرجان الجونة السينمائي إلى سينما زاوية كالآتي، منهم ثلاثة أفلام من المسابقة الرسمية لمهرجان كان لهذا العام وهى (THE SUBSTANCE، THE SEED OF THE SACRED FIG، CAUGHT BY THE TIDES)، بالاضافة إلى فيلمين تسجيلين من أكثر الأفلام التسجيلية إثارة للاهتمام من بين الأفلام المختارة في مهرجان الجونة ويُعرضان مع ترجمة عربية، بالاضافة إلى (SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT و MISTRESS DISPELLER)

ويشمل البرنامج أيضاً أحدث أفلام المخرج بيدرو ألمودوفار THE ROOM NEXT DOOR، وفيلم ALGIERS الذي يمثل الجزائر في الدورة 97 من جوائز الأوسكار، والفيلم المفضل لدى الجمهور في مهرجان صندانس GIRLS WILL BE GIRLS، وفيلم THE STORY OF SOULEYMANE الحائز على جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل في قسم نظرةً ما بمهرجان كان السينمائي.