فنانة شهيرة تبحث عن دور في مسلسلات رمضان 2025.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - حلّت الفنانة عفاف مصطفى ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، وتحدثت عن كواليس المنشور الذي نشرته خلال الفترة الماضية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكشفت من خلاله عن انزعاجها من عدم التواجد في أي أعمال درامية في الأوف سيزون، وعدم طلبها لأي عمل في رمضان المقبل.

عفاف مصطفى تتحدث عن أزمتها

أكدتخلال اللقاء، أنها كانت تنتظر طوال الفترة الماضية أن يتم التواصل معها من أجل العمل في مسلسل من الأعمال الرمضانية الجاري التحضير لها، لكنها فوجئت بأنه لم يتم التواصل معها. وكشفت تفاصيل الأعمال التي تشارك فيها، وقالت: "أنا كل سنة في الأوف سيزون أشتغل ما لا يقل عن عملين أو ثلاثة، بالإضافة إلى فيلم أو فيلمين، وبقالي 6 أو 7 شهور في الأوف سيزون مفيش حاجة ظهرت ولا حد خبط على بابي أو إداني رنة تليفون".

وعن عملها في رمضان، كشفت عفاف أنها طوال السنوات الماضية كانت متواجدة، وقالت: "لقيت تحضيرات رمضان بدأت من حوالي شهر، وفي حوالي 34 مسلسلاً، ومفيش حد بيقول إنتي فين، طيب إيه اللي جد عليا؟ وأنا متعودة أعمل من مسلسل لأربعة مسلسلات في رمضان، وفي سنة 2012 عملت 12 مسلسلاً".

وكشفت عفاف أنه من الضروري أن يشعر الإنسان بأنه مطلوب ولديه ما يقدمه في عمله، خاصةً أنها شخصية قنوعة، ولا تبالغ في الأجر عندما يتواصل معها المنتجون.

عفاف مصطفى ترفض "أعلى نسبة مشاهدة"

أفصحتعن أنها في عدة مرات تلقت عروضاً لا تتناسب معها بسبب حجم الدور، وكشفت أنه عرض عليها المشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مع المخرجة الشابة ياسمين أحمد كامل، بطولة ليلى زاهر، سلمى أبو ضيف، وانتصار، لكنها رفضت التواجد في هذا العمل بسبب مساحة الدور، وذلك لأنها اكتشفت تقديم مشهدين فقط، وعلى الرغم من نجاح العمل، لكنها لم تندم على رفض المشاركة فيه، وذلك لأنها تفضل المشاركة في الأعمال الدرامية بأدوار مؤثرة في العمل.

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