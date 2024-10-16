شاهدوا.. هكذا تزينت شوارع الكويت استعداداً لاستقبال عبدالله الرويشد غداً الخميس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - تزينت شوارع دولة الكويت، ووضعت شركة روتانا عدداً من اللوحات الكبيرة؛ تعبر عن اشتياقها للفنان عبدالله الرويشد، وكتبت بها عبارات عديدة، إذ سيعود الرويشد إلى موطنه بعد غياب أشهر طويلة خارج الكويت في رحلة علاج، منذ إصابته في فبراير 2024 بجلطة دماغية، دخل على إثرها إلى المستشفى، ثم انتقل إلى ألمانيا للعلاج، وسيُقام له حفل استقبال رسمي غداً الخميس 17 أكتوبر.

الاستعداد لاستقبال عبدالله الرويشد

نشر حساب روتانا لايف فيديو استعرض من خلاله اللوحات التي وُضعت عليها صور الفنان وعبارات ترحيبية وعلى نغمات أغنيته، والتي تقول كلماتها: "آه يا كثر اشتياقي ما بقى في صبري باقي" بصوت الرويشد، وتم استعراض اللوحات التي أُعدت لاستقباله، وكُتبت عدة عبارات، منها: "نورت الديرة برجعتك يا أبو خالد، "نغنيلك عصافير اتفنن في هواك ارجع"، "تعال وما بقالي يوم بغيابك يصبرني"، وعلق حساب روتانا على الفيديو وكتب: "الكويت مشتاقة يا أبو خالد، وحشت الدار يا حبيب".

كما نشر حساب روتانا موسيقى فيديو آخر على أغنية للرويشد: "وحشت الدار يا حبيب"، واستعرضت من خلالها لوحات أعدتها روتانا لاستقباله، كتبت بها عدة عبارات، منها: "نبي نلمك بشوق ونحضنك"، "واحنا دنيا من الوله"، و+"الحمد لله على السلامة. أسرة روتانا".

كما نشر الفنان عبدالله الرويشد عبر حسابه على منصة إكس هذه الفيديوهات، وكتب: "وآه يا كثر اشتياقي ما بقى في صبري باقي، أتخيل كيف لحظات التلاقي بأرضي بين أهلي وناسي".

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إصابة عبدالله الرويشد بجلطة دماغية

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إطلاق جديده "ما قلتلك" من ألمانيا

أُصيب الفنان عبدالله الرويشد بجلطة دماغية في شهر فبراير، ودخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، على مدى 28 يوماً، ثم غادر بعد تحسن حالته الصحية، ولكن سرعان ما أعلنت صفحات روتانا لايف، على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ومنصة إكس، أنه سيُكمل رحلة علاجه في ألمانيا، وكان ذلك في شهر إبريل، ولا يزال موجوداً هناك، وفي شهر يوليو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له وهو على كرسي متحرك برفقة أصدقائه، وتمنى متابعوه له الشفاء العاجل والعودة إلى الكويت.فاجأ الفنانجمهوره ومتابعيه عبر "ستوري" إنستغرام، لقطات من تصويره لأغنية جديدة سيطرحها، وكان ذلك في شهر يوليو مع شركة روتانا؛ وهي أغنية "ما قلتلك"، واحتوت المقاطع التي نشرها على لقطات من الأغنية، وكان بصحبة المخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ومن ‏كلمات مشعل دهيم‬، ألحان ناصر الصالح‬.

واشتهر الفنان عبدالله الرويشد في الكويت، والخليج والوطن العربي، وله أغنياتٌ كثيرة لا تزال باقية بالذاكرة، كما شارك في العديد من الحفلات بالكويت وخارج الكويت، ويعدُّ من أبرز الفنانين الكويتيين الذين واكبت أغانيه الجيل الماضي والحاضر.

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