آخرها 6 أيام: آية سماحة تعزز من تواجُدها السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - بعد النجاح الدرامي الكبير الذي حققته النجمة الشابة آية سماحة في مسلسل "عمر أفندي"، قررت خوض مغامرة فنية جديدة، ولكن هذه المرة على شاشة السينما، وذلك بعد تعاقدها على المشاركة في أكثر من عمل سينمائي، منها ما سيُطرح قريباً في دُور العرض، وأعمال أخرى لاتزال في أولى مراحل التصوير. ومن خلال السطور الوجيزة التالية، سوف نتطرق إلى أبرز أفلامها الجديدة.

مغامرة صحفية في "وداعاً حمدي"

من بين الأفلام المميزة والتي سوف يكون لـ آية سماحة تواجُد بها، هو فيلم "وداعاً حمدي" المقرر عرضه قريباً بدُور العرض، سواء في مصر أو في الدول العربية. وخلال أحداث هذا الفيلم سوف تدخل "" في أجواء من المغامرة؛ حيث تظهر بزيّ صحفية مبتدئة تُدعى "تماضر"، وبسبب ظروف عملها والتي تجبرها على الذهاب إلى منزل شخص يُدعى "حمدي باشا" من أجل عمل لقاء صحفي، تجد نفسها متورّطة في الكثير من المواقف والحوارات، والتي تفوق قدرتها.

تتقاسم آية سماحة بطولة الفيلم مع الفنانة شيرين رضا، كما يشارك في الفيلم عددٌ آخر من النجوم، وهم: إنتصار، محمود السيسي. وعدد من ضيوف الشرف، منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد. والفيلم من تأليف السيد عبدالنبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

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دراما رومانسية في "6 أيام"

عمل سينمائي آخر للنجمةيحمل اسم "6 آيام"، والذي بدأ تصوير أول مشاهده مع الفنان أحمد مالك، الذي يشاركها البطولة. وهو من إخراج كريم شعبان، ومن تأليف وائل حمدي.

وتسيطر على قصة هذا الفيلم أجواء درامية ذات طابع رومانسي عن الحب والصداقة، حول "عالية" شخصية آية سماحة بالعمل؛ حيث تعيدها الصدفة مرة أخرى للالتقاء بصديقها "يوسف" الفنان أحمد مالك؛ خاصةً بعد فراق بعضهما البعض بسبب ظروف قهرية فرضت عليهما وهما في مرحلة الثانوية، ولكن هل تتغير مشاعرهما بعد كل هذه السنوات من الفراق؟ هذا ما سوف نعرفه وقت طرح الفيلم في دُور السينما.

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أجواء كوميدية في "من أيام الجيزة "

تعاقدت الفنانةعلى المشاركة في فيلم بعنوان: "من أيام الجيزة" للنجم إياد نصار، ومن خلاله سوف تخوض "" تجربة الدراما الاجتماعية الممزوجة بالجانب الكوميدي. والعمل من إخراج مرقس عادل. ويعكف القائمون على هذا العمل على التعاقد مع باقي أبطاله، وخلال الأيام القادمة سوف يتم الكشف عن قائمة النجوم المشاركين في هذا الفيلم.

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تجربة سينمائية سابقة

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وكانت للفنانةمشاركة سينمائية من خلال فيلم "ع الماشي"؛ حيث تجسّد شخصية مدربة جيم تجمعها قصة حب مع "هادي"، الفنان علي ربيع، والتي تتخللها مواقف وأحداث كوميدية؛ خاصةً عقب تعرُّض "هادي" لمرض خطير بسبب حالة "الكسل" وقلة الحركة التي كان عليها؛ فيطلب منه الطبيب المعالج أن يمارس رياضة المشي من دون توقف لأيام حتى لا يفقد حياته. ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ آخر من النجوم، وهم: كريم عفيفي، صلاح عبدالله. تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب. وإخراج محمد الخبيري.

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