وزير الرياضة يشهد توقيع بروتكول لإدارة و تشغيل النشاط الرياضي بمركز التنمية الشبابية بالسادس من أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بروتكول تعاون بين مركز التنمية الشبابية و الرياضية بالسادس من اكتوبر (الجزيرة 2) و ادفانسد اكاديمي لادارة و تشغيل النشاط الرياضي بالمركز.

وقع البروتوكول رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدكتور عمرو حداد و بلال نظير رئيس مجلس إدارة ادفانسد سبورتس في حضور الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و رائد صديق المدير الاقليمي للشركة ولفيف من قيادات الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وشهد حفل التوقيع الذي اقيم اليوم الاربعاء بمقر مركز التنمية الشبابية "الجزيرة ٢"اعضاء مجلس الأمناء و المدير التنفيذي للمركز و لفيف من القيادات بوزارة الشباب و الرياضة و محافظة الجيزة و تتمتع ادفانسد سبورتس بخبرة واسعة وتعاون دائم مع وزارة الشباب والرياضة في مجال الادارة الرياضية مما جعل إدارة المركز تبرم بروتوكول تعاون معها بحثا عن طفرة رياضية تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة .

ووجه بلال نظير رئيس الشركة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي دعمه كل الانشطة الشبابية واهتمامه بالنشء.

واكد ان البرتوكول الذي تم توقيعه اليوم يهدف لتحقيق افضل النتائج المرجوة شبابيا ورياضيا داخل مركز التنمية الشبابية و الرياضية بالسادس من اكتوبر (الجزيرة 2) لتخريج ابطال مصريين يخدون الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة وفقا لرؤية علمية صحيحة.