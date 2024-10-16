عادل حسن: إقامة البطولة العربية للجيت كوني دو تحت رعاية وزير الرياضة دعم كبير للعبة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المحاسب عادل حسن، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إقامة البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية تحت رعايته.

وأضاف حسن أن البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ نوفمبر المقبل، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وتقدم عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية بمصر خلال الشهر المقبل خلال الشهر المقبل.

وأكد أن هذه الرعاية الكريمة لوزير الشباب والرياضة تمنح البطولة ثقلا وأهمية ويؤكد الرغبة الرسمية في دعم الرياضات الأخرى والإسهام في انتشارها استكمالا لما تم خلال الفترة الماضية.

وقال إن لعبة الجيت كوني دو، حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الماضية بما انعكس هذا على زيادة الممارسين للعبة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في دعم الرياضة وانتشارها بين شباب مصر.

وأعلن عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، عن تنظيم العديد من البطولات والفعاليات المتعلقة باللعبة خلال الفترة المقبلة.