عملان جمعا آسر ياسين وأسماء جلال قبل فيلم إن غاب القط.. فما هما؟

تفاصيل فيلم "إن غاب القط"

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أسماء جلال حبيبة آسر ياسين القديمة في "سوتس"

View this post on Instagram A post shared by Asmaa Galal أسماء جلال (@asmaa_galal)

أسماء جلال تنتظر 6 أفلام قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - يجتمع الفنانوالفنانةفي السينما وجهاً لوجه للمرة الأولى خلال فيلم "" الذي انطلق تصويره أمس الثلاثاء بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، ليسجل الفيلم أول تعاون بين آسر ياسين وأسماء جلال كبطل وبطلة بعدما تقابلا في عملين سابقين خلال الفترة الماضية.فيلم "" بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم أمام آسر ياسين الفنانةولكنها اعتذرت مؤخراً لارتباطها بتصوير أعمال أخرى.يمكنكِ قراءة.. أفلام رومانسية في دور العرض المصرية قريبًا أبرزها الهوى سلطانآسر ياسين وأسماء جلال قادمان من نجاح سينمائي كبير بفيلم "" المستمر عرضه في صالات السينما منذ إطلاقه في موسم، حيث حقق الفيلم إيرادات قياسية لم يصل إليها أي عمل في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 260 مليون جنيه، وشهد الفيلم مشاركة الثنائي آسر ياسين وأسماء جلال ولكن دون أن يتقابلا في أى مشهد.وقبل فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" اجتمعفي مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت أسماء كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات العمل وجمعتها المشاهد بالفنان آسر ياسين، حيث كشفت أحداث المسلسل أن الثنائي كان بينهما قصة حب قديمة وهناك بوادر لإعادة علاقتهما مرة أخرى.إقرأي المزيد.. 5 مسلسلات جديدة في الربع الأخير من عام 2024.. أبرزها لـ آسر ياسين وصبا مباركوقدمآخر أعماله فى السينما، فيلم "" والذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، كما ينتظر عرض مسلسل "موعد مع الماضي" والذي يضم كوكبة من الفنانين، وذلك على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

تعيش أسماء جلال نشاطاً سينمائياً كبيراً خلال الفترة الحالية، حيث بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" إخراج هادي الباجوري، كما تواصل أسماء جلال تصوير دورها في فيلم "شمس الزناتي" الذي يجمعها بالفنان محمد إمام، وتشارك أسماء جلال في بطولة فيلم "وفيها إيه يعني" مع: ماجد الكدواني، غادة عادل، ومصطفى غريب، وإخراج عمر رشدي،

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وتشارك أسماء جلال كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "الحريفة 2" بطولة: نور النبوي والمقرر طرحه في صالات السينما قريباً، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "الفستان الأبيض" الذي يجمعها بالفنانة ياسمين رئيس حيث يعرض الفيلم ضمن منافسات مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، كما تنتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذي كان من المقرر عرضه في يناير الماضي، ولكن تم تأجيله ويجري حالياً تحديد موعد نهائي لعرضه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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