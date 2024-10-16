الرباط تستضيف الدورة 29 من المهرجان الدولي لسينما المؤلف

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مدينة الرباط لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين من المهرجان الدولي لسينما المؤلف، الذي سيُقام خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2024.

يعد هذا الحدث واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية على الصعيدين العربي والإفريقي، وهو يجمع بين كبار صناع السينما من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وعرض أكثر من 150 فيلمًا دوليًا، بما في ذلك أربعة عروض عالمية تُعرض لأول مرة في الرباط.

يعزز هذا المهرجان مكانة العاصمة المغربية كمركز ثقافي وسينمائي يدمج بين الأصالة والحداثة، ويهدف إلى تقديم أفلام سينما المؤلف التي تعالج قضايا إنسانية واجتماعية عبر رؤى فنية مبتكرة.

ويُعد المهرجان أحد أهم الأحداث السينمائية في مدينة الرباط، حيث يتيح فرصة للاحتفاء بسينما المؤلفين، وتقديم رؤى جديدة حول المجتمع والإنسانية عبر عدسة الفن السابع.



لجنة التحكيم لهذا العام تجمع بين نخبة من المبدعين العالميين في مجال السينما، مما يعزز مكانة المهرجان على الساحة الدولية.

سيرأس لجنة التحكيم المخرج الفلبيني العالمي بريانتي ميندوزا، المعروف بإبداعه السينمائي وحصوله على العديد من الجوائز العالمية، ويُعتبر فارسًا في وسام الفنون والآداب.

تضم اللجنة أعضاء اخرين بارزين من مختلف البلدان، وهم:

•من المغرب: المنتجة والموزعة، أسماء أكريميش، التي تعتبر من الشخصيات النشيطة في الساحة السينمائية المغربية. كما عرفت بدورها في دعم أفلام سينما المؤلف وتوزيعها داخل المغرب.

•من تونس: المنتجة المقتدرة، درة بوشوشة، التي ساهمت في دعم العديد من الإنتاجات السينمائية التونسية المرموقة.

•من كندا: الناقد السينمائي، كولومب ميشيل، الذي يُعد من أبرز الأصوات النقدية في الساحة السينمائية الدولية.

•من الهند: المخرجة، رينتو توماس، التي تعالج أفلامها قضايا اجتماعية وإنسانية بجرأة وبصمة مميزة.

•من تركيا: المنتج والمخرج، جان ساراسوجلو، الذي أنتج أكثر من 250 إنتاج تليفزيوني و أفلام سينمائية وإشهارات متنوعة، ما يعكس إسهاماته الكبيرة في السينما التركية.

•من الأردن: المخرج، محمد حوسخي، الذي يمثل صوتًا جديدًا ومتميزًا في السينما الأردنية.

•من كازاخستان: المخرجة، كلونارا سيراسونوفا، التي تتميز بأسلوبها الفريد وإسهاماتها في السينما الكازاخية.

لجنة تحكيم الفيلم القصير

تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة مخرجين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم:

•المخرج الأردني، مراد أبو العش؛

•المخرجة الكازاخستانية، أولجا كوروتكو؛

•المخرج العماني، رشيد اليافعي؛

لجنة تحكيم الفدرالية العالمية للنقاد (FIPRESCI)

كما سيضم المهرجان لجنة تحكيم من الفيدرالية الدولية لنقاد السينما (FIPRESCI)، وتضم:

•فييرا لانجيروفا من سلوفاكيا؛

•ريجورو كاليش من تركيا؛

•عبدالعال معزوز من المغرب.

برنامج غني بالأفلام والنقاشات

سيشمل المهرجان إلى جانب العروض السينمائية العالمية تنظيم ندوات وطاولات مستديرة لمناقشة قضايا سينمائية واجتماعية معاصرة.

كما سيقدم دروسًا رئيسية (Master-classes) بإشراف مخرجين ومنتجين عالميين، مما يتيح للجمهور والمهنيين فرصة للتعلم والتفاعل مع نخبة من صناع السينما، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم شخصيات سينمائية وطنية ودولية تقديرًا لإسهاماتهم في صناعة السينما.

مهرجان عالمي بروح مغربية

يعكس المهرجان التزام الرباط بدورها كمدينة تجمع بين التراث والتجديد، وتُعد سينما المؤلف أداة لتعزيز الحوار الثقافي، وفهم القضايا الإنسانية عبر عدسة فنية.

من خلال هذا الحدث، تواصل العاصمة المغربية تأكيد مكانتها كمركز عالمي يحتفي بالفن والسينما، ويقدم منصة للتفاعل بين مختلف الثقافات والمجتمعات.