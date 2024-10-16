فيلم الحائط يشارك في مهرجان البحرين السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المخرج خالد عبد السلام عن مشاركة فيلمه القصير “الحائط” خلال فعاليات مهرجان البحرين السينمائي فى دورته الرابعه والمقرر انطلاقه نوفمبر المقبل.

كما سيشارك فيلم الحائط خلال فعاليات مهرجان بانوراما السينمائي الدولى فى تونس فى دورته العاشرة تمثيلا عن دولة مصر .

تدور أحداث الفيلم في إطار تلقي ابراهيم لمحضر عدم تعرض من صديقته ماجدة، ويغرق في مباحثاته عن سبب ذلك أثناء إزالة عمارته السكنية ، قصة و إخراج : خالد عبدالسلام سيناريو و حوار : انس الشوكي ، تصوير و تلوين : محمود شاكر ، تمثيل : محمد السعيد ، نيرة سليم ، احمد شيكو ، علي محمد ، نجلاء سليم ، مونتاچ و ميكساچ : خالد عبدالسلام ، ديكور : منة محمد ، موسيقي تصويريه : احمد حسام ، لوحات : فانتا ، إنتاج : snapper productions ، منتجين : خالد عبدالسلام ، رامي الشاكري ، مساعدين تصوير : ادهم محمد ، مساعدين اخراج : زياد اشرف و يوسف شرشر ،مساعد ديكور : احمد شيكو.