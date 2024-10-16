شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرارات وزارة الرياضة الخاصة باعتماد اللائحة المالية و الإدارية لإجراءات سفر البعثات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية قرارت وزارة الشباب والرياضة الخاصة باعتماد اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر حضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر و تشكيل البعثات الرياضية و تنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.

ويلغى قرار وزيرالشباب والرياضة باصدار اللائحة رقم 1027 لسنة 2018، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع المصرية

الفصل الأول خاص بحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية ، والفصل اثانى تنظيم اجتاماعت الهيئات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية والعربية بداخل البلاد، وفى الفصل الثالث تشكيل البعثات المصرية.

وفيما يخص الفصل الرابع فيختص بالمعسكرات الخارجية، وتأتى الإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية في الفصل الخامس، وفى الفصل السادس الاحكام العامة.