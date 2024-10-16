شاهدوا بروفات فؤاد عبد الواحد لإحياء أولى حفلات موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - يتواجد الفنان فؤاد عبد الواحد في الرياض وذلك لإحياء أولى حفلات موسم الرياض بمشاركة كل من الفنان عايض وجواد العلي. ونشر حساب بنش مارك على الإنستغرام فيديو لوصوله إلى مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد ستي ومقاطع له مع الفرقة الموسيقية، وهو يُجري بروفات قبل الحفل وكتب: "بروفة الفنان فؤاد عبدالواحد، مستعدين لليلة كلها طرب".

كما نشر نفس الحساب فيديو آخر تضمن لقطات منوعة للفنان فؤاد عبد الواحد وعايض وجواد العلي وهم يغنون وكتب: "جمهـور الريـاض، ننتظركم يوم 17 أكتوبر في أول حفلات موسم الرياض".

حفلات بنش مارك بموسم الرياض

الحفل الأول في 17 أكتوبر بعنوان "حفلة غنائية "سيحييها كل من الفنان جواد العلي وفؤاد عبد الواحد وعايض.

الحفل الثاني في 25 أكتوبر بعنوان "ليلة عبد الوهاب" سيحييها الفنان نور مهنا وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ومحمد ثروت.

الحفل الثالث 31 أكتوبر بعنوان "حفل غنائي" سيحييه الفنان عمرو دياب.

الحفل الرابع 14نوفمبر بعنوان "لايوقف" تحييه الفنانة موضي الشمراني ودخون وخديجة معاذ وتهاني السلطان.

الحفل الخامس 27ديسمبر بعنوان "حفلة غنائية" سيحييها تامر حسني.

الحفل السادس 3 يناير "حفل غنائي" الفنانة نانسي عجرم ورامي صبري.

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الحفل السابع 8 يناير بعنوان "ليلة شبابية" عبد الوهاب وسلطان المرشد ومتعب الشعلان، عبدالعزيز المعني.

الحفل الثامن 10 يناير بعنوان "حفل غنائي" للفنان محمد حماقي.

الحفل التاسع 17 يناير "حفل غنائي" للفنانة أحلام.

الحفل العاشر 14 فبراير "ليلة الموسيقار عمر خيرت" للموسيقار عمر خيرت.

الحفل الحادي عشر 21 فبراير بعنوان "حفلة غنائية" سيحييها الفنان تامر عاشور.

أعلنت شركة بنش مارك عبر حساباتها الرسمية هذا العام لأول مرة جدولاً بجميع الحفلات التي ستقيمها خلالبنسخته الخامسة وهي كالتالي:

وكان موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم السبت 12 أكتوبر 2024 بحفل افتتاح ضخم.

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