حقيقة إحياء صوت عبدالحليم حافظ في أغنية وطنية جديدة بالذكاء الاصطناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - كشف الفنان عمرو مصطفى عن خوضه تجربة فنية جديدة خلال الفترة المُقبلة، خاصة بمحاولة إحياء صوت الفنان عبدالحليم حافظ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية.

الحديث عن الأمر لازال مُبكراً جداً

سنطلع على آراء الجمهور أولاً

عمرو مصطفى لن يرضى بتقديم تجرِبة غير جيدة

موقف صارم من محمد شبانة

محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، كشف لـ«الخليج 365» تفاصيل تلك الخطوة؛ موضحاً أنّ الحديث عن الأمر لازال مُبكراً جداً؛ كون المشروع في خطوته الأولى داخل الغرف المغلقة وفي مرحلة التجريب؛ إذ إنّ الموضوع يتوقف على مدى الجودة والاحترافية، بما يليق بتاريخ "العندليب".وقال ابن شقيق: "سنبدأ نعمل تجربة باستخدامخلال الفترة المُقبلة، وإذا كانت النتيجة مُرضية بالنسبة لنا، سنُقدّم نسخة تجريبية للجمهور؛ لتحسس موقفهم والاطلاع على آرائهم، وإذا نالت إعجابهم سنواصل العمل على المشروع لنهايته، وذلك لأن جمهور العندليب هو الذي يُحدد كل شيء".وتابع: "أنا أكبر مُعجب، قبل أنْ أكون ابن شقيقه؛ فلا يمكن أنْ أضعه في تجربة مُعرّضة للفشل أو غير احترافية، وكذلك عمرو مصطفى لن يرضى بوضع العندليب في قالب موسيقي غير جيد". لافتاً إلى أنّ المشروع لم تظهر ملامحه حتى الآن، وليس من المؤكد خروجه للنور.يُذكر أن محمد شبانة، في يوليو 2023، قد أعرب عن استيائه الشديد بسبب استخدام صوت "العندليب الأسمر" بالذكاء الاصطناعي، في أغنية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، تم تداوُلها عبْر تطبيق التيك توك. وقال محمد شبانة ابن شقيق العندليب، عن المقطع المتداوَل: "أنا سمعته وده مش صوت، وهو علشان مستغل اسمه وصورته، وأنا هاخذ الإجراءات القانونية بعد العيد إن شاء الله". وتابع: "لو سمعت المقطع من غير اسمه وصورته كأنه مش، وبس عشان حاطط الصورة والاسم بيخيل الناس إنهعلشان يحقق شهرة، وطبعاً دي إساءة، وهناخد الإجراءات القانونية اللازمة الرادعة".

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