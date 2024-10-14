جريمة قتل غامضة: كيف كانت أجواء برومو مسلسل عندما يعشق الرجال؟

كيف كانت أجواء برومو المسلسل؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - "" من الأعمال الدرامية السعودية المنتظَر عرضها يوم 16 أكتوبر الجاري، وهو من إخراج محمد القفاص، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج وهم: تركي اليوسف، محمد القس، نجلاء العبد الله، فاطمة الشريف، سعيد قريش وآخرون.من جانبها، حرَصت نجلاء العبد الله إحدى بطلات العمل على الترويج للعمل، من خلال نشر البرومو التشويقي له، والذي ظهر من خلاله أبطاله وهم يخضعون للتحقيق من قِبل الفنان محمد القس، والذي يتقمص شخصية المحقق، والذي يبحث عن خيط لحل لغز جريمة قتل، وإلقاء القبض على الجاني الحقيقي، وذلك وسط مشاهد وأحداث أخرى تشير إلى وجود مشاكل وخلافات تقع في إطار درامي.وكشفت "العبد الله" من خلال التعليق الذي أرفقته بالبرومو، عن اسم الشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث المسلسل قائلًا: "انتظروني في شخصية لولوة في مسلسل عندما يعشق الرجال يوم 16 أكتوبر".

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على جانب آخر، تشارك النجمةفي مسلسل "" الذي يُعرض في الوقت الحالي، والذي تسلّط قصته الضوء على الجشع والغل بين الإخوة، من خلال الشقيقين: راشد وفيصل اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمع راشد في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وخاصة عندما تبث نورة زوجة راشد السم في علاقتهما ببعضهما البعض، وتتسبب في وفاة عبير زوجة فيصل.وقد ضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، منهم: لبنى عبد العزيز، أصايل محمد، غادة الملا، أيمن المطهر، فايز بن جريس وآخرون. والعمل من إخراج بهاء خداج، ومن تأليف محمد حنش.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».