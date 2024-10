كايلي جينر وتيموثي شالاميت ينفيان الانفصال بموعد على العشاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - بعد أكثر من عام على الارتباط، وشهور من الشائعات حول انفصالهما، تظهر نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر مع حبيبها الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالاميت، وهما يستمتعان بوقتهما في مدينة نيويورك، كما كشفت مجلة people، أنهما خرجا في موعد على العشاء بمطعم بيتزا شهير، ما يؤكد عدم صحة أخبار انفصالهما، ويبدو أنها كانت مجرد سحابة سوداء تمر على علاقتهما.

كايلي جينير وتيموثي شالاميت يقضيان عطلة نهاية الأسبوع معاً

شوهدت كايلي جينر، البالغة من العُمر27 عاماً، والممثل تيموثي، 28 عاماً، وهما في موعد هادئ لتناول العشاء في مطعم بيتزا شهير في حي West Village بمدينة نيويورك، يوم السبت، الموافق 12 أكتوبر، وكان يبدو عليهما الانسجام، حسبما وصفهما محرر "people".

كان الثنائي يرتديان ملابس غير رسمية، حيث ارتدت جينر قميصاً أبيض مع بنطلون أسود، بينما ارتدى شالاميت سترة رمادية اللون بغطاء للرأس.

يأتي موعد عشاء الحبيبين في عطلة نهاية الأسبوع، بينما كان شالاميت يصور فيلم مارتي سوبريم "Marty Supreme" في مانهاتن.

ارتباط كايلي جينر وتيموثي شالاميت

ارتبطت كايلي جينر بالنجم تيموثي شالاميت في منتصف العام الماضي، وعرف الجمهور بخبر ارتباطهما في سبتمبر 2023، تحديداً بعدما انتشرت صورة لجينر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحمل هاتفها؛ إذ إن الصورة التي اختارتها لخلفية شاشتها كانت صورة لها وللنجم شالاميت.

وفي التفاصيل، التقطت صورة لنجمة تلفزيون الواقع وهي تحمل هاتفها في عرض الأزياء في أسبوع الموضة بميلانو والشاشة في مواجهة الكاميرا، وكان من الواضح على شاشة القفل الخاصة بها صورة واضحة لها وشالاميت محتضنين بعضهما البعض.

وبدأت التقارير تتحدث عن ارتباط كايلي جينر وتيموثي شالاميت منذ نحو 6 أشهر، وبعد انفصالها عن ترافيس سكوت.

انفصال كايلي جينر وترافيس سكوت

كانت كايلي جينر قد انفصلت عن حبيبها ووالد طفليها ترافيس سكوت في يناير 2023، بعد إحياء علاقتهما الرومانسية في فبراير 2020، بحسب ما أفاد مصدر مطلع عن الثنائي لصحيفة US Weekly، قائلاً: "كايلي وترافيس انفصلا مرة أخرى، كان من المفترض أن يقضيا العطلة معاً، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها هناك".

وأضاف: "لقد حدث هذا مرات عديدة من قبل، ومن المعروف أنهما عادا لعلاقتهما مرة أخرى، لكنهما يظلان دائماً صديقين وأبوين رائعين"، تتشارك نجمة The Kardashians ونجم Highest in the Room طفلين.

وكان سكوت وجينر قد أثارا لأول مرة شائعات علاقتهما الرومانسية عندما شوهدا، وهما يمسكان بأيديهما في مهرجان Coachella الموسيقي في أبريل 2017 في فبراير 2018، رحبا سراً بطفلتهما الأولى؛ ستورمي، بعد إبقاء حمل جينر سراً بعد عامين معاً، أكدت كايلي وترافيس انفصالهما، لكنهما سيظلان صديقين حتى يتمكنا من التعايش بشكل ودي مع ستورمي. وعلى الرغم من الانقسام، ظل جينر وسكوت قريبين وعُزلا معاً خلال جائحة كورونا عام 2020، فبدأت التكهنات بأن الثنائي قد تصالحا في مايو 2021، شوهدت جينر في إحدى حفلات سكوت الموسيقية، في سبتمبر 2021، أكدت قطب التجميل أنها وترافيس سكوت يتوقعان طفلهما الثاني معاً، في فبراير الماضي، أنجبت جينر ابنهما الذي أطلقا عليه في البداية اسم وولف ومع ذلك، أبلغت معجبيها لاحقاً في قصة على "إنستغرام" أنهما قررا تغيير لقب الطفل.



