إسماعيل فرغلي ينعي زوجته باكيا: كانت أجمل رزق من الله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - تذكر الفنان إسماعيل فرغلي، زوجته التي توفيت بنهاية شهر سبتمبر الماضي بعد صراع مع المرض، وتحدث عن الفقيدة باكيا وأكد إن فترة زواجه استمرت لمدة 27 سنة، كانت كلها أعوام مودة ورحمة وحب متبادل بينهما.

أشار أسماعيل فرغلي خلال لقاء مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها بهنسي، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إلى أن زوجته كانت أجمل رزق أعطاه الله عز وجل له، وعلاقتها مع الجميع كانت مميزة للغاية، سواء أقارب أو جيران.

تابع إسماعيل فرغلي في أول ظهور له بعد وفاة زوجته، أنه كان من أهم سماتها الرضا، ولم يكن لها طلبات في الحياة الدنيا غير أن ترى أولادهما في أحسن حال وأفضل صورة.

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وواصل الفنان إسماعيل فرغلي: زوجتي كانت تهتم بكل أفراد الأسرة دون أي شكوى، وكانت دائما مصدر بهجة وسعادة في المنزل، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من مرض شديد في آخر أيامها.

يذكر أن إسماعيل فرغلي أعلن وفاة زوجته يوم 28 سبتمبر الماضي، وتم تشييع جنازة الفقيدة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور للمشاركة في تشييع الجنازة منهم دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خالد منصور، وشادي الفونس، وفاء عامر، نسرين أمين، محسن منصور.

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