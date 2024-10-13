مايك تيندال يتحدث عن الأمير جورج ويكشف عن فريقه المفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - في مقابلة جديدة مع صحيفة التلغراف نُشرت أمس، قدم لاعب الرغبي السابق مايك تيندال، زوج الأميرة زارا تيندال، وهي الحفيدة الأكبر للملكة إليزابيث الثانية بعض المعلومات عن شغف الأمير جورج البالغ من العمر 11 عاماً لرياضة الرغبي، وللرياضة بشكل عام، وبشكل خاص أكد أنه عاشق لكرة القدم، ومشجع قوي لهذه الرياضة، مثل والده الأمير ويليام.

الأمير جورج وعشقه لكرة القدم

قال مايك تيندال البالغ من العُمر 54 عاماً: "جورج يحب كرة القدم كثيراً، لقد لعبت معه عدة مرات في الحديقة، إنه شغوف بفريق أستون فيلا أيضاً، وأينما كان، سيجلس ويشاهد الفريق إذا كان هناك مباراة تُلعب الآن".

وتابع: "وُلد الأمير جورج ليكون ملكاً، لكن من الواضح أن قلبه مشغول بشيء آخر وهو حب كرة القدم".

وأشار مايك أيضاً إلى أن عائلة جورج بأكملها شغوفة بالرياضة، وقال: "إنهم مثل أي عائلة تحب الرياضة كثيراً، كاثرين تحب الجري، والأمير ويليام يحب كرة القدم أيضاً".

اهتمام الأمير جورج بكرة القدم واضح منذ صغره، وكان قد اصطحبه الأمير ويليام، إلى أول مباراة له في عام 2019 لرؤية أستون فيلا يواجه نورويتش سيتي.

وفي أبريل 2023، تم تصوير الثنائي في فيلا بارك في برمنغهام، إنجلترا، وهما يشاهدان مباراة أستون فيلا مع نوتنغهام فورست، وبالإضافة إلى كرة القدم، مارس الأمير جورج أيضاً رياضة الغوص كهواية.

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لن تصدقوا العمل الذي يود الأمير جورج القيام به قبل أن يصبح ملكاً

أوضحت مجلة People، نقلاً عن صحيفة Daily Mail، المهنة التي يرغب الأمير جورج، البالغ من العمر 11 عاماً، العمل بها عندما يكبر، حيث قال ديزموند ماكارثي، مالك مقهى ويفتون هول في نورفولك، إنه عندما تم عرض فرن البيتزا الذي يعمل بالحطب في المقهى على جورج، صاح: "هذا ما أريد أن أفعله عندما أكبر!"، ويأتي ذلك عندما زار الأمير جورج المقهى مع مجموعة تضمنت والدته كيت ميدلتون، قال ماكارثي: "لقد جاءوا إلى هنا مع أصدقائهم؛ لأن ساندرينغهام ليست بعيدة جداً"، وقال ماكارثي عن جورج: "إنه فتى لطيف".

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ارتباط عائلة الأمير ويليام وكيت ميدلتون بالبيتزا

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قد ترغبين في معرفة الأمير جورج يستمتع بالبيتزا مع والده الأمير ويليام في مباراة لندن للكريكيت.



يبدو أن البيتزا ليست الوجبة المفضلة لدى الأمير جورج فقط، بل لوالديه وإخوته أيضاً، في عام 2018، قالت كيت ميدلتون إن طفليها الأمير جورج والأميرة تشارلوت يحبان صنع عجينة البيتزا، وأثناء تحضير الطعام لغداء الكومنولث الكبير في عام 2018، قالت كيت، أثناء وجودها في مركز سانت لوك المجتمعي، إن البيتزا هي وجبتهم المفضلة.

وفي العام الماضي، خلال زيارة مشتركة إلى ويلز، طلبت كيت وويليام 12 بيتزا لشكر المتطوعين في نادي Dowlais Rugby Club.

وفي العام الماضي أيضاً، أثناء حضوره مع والده الأمير ويليام مباراة كريكيت، تم التقاط صورة للأمير جورج، يبدو من خلالها أنه كان جائعاً، حيث تم رصده وفي يده شريحة بيتزا يأكلها، بينما كان والده يتحدث مع ضيوف آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.



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