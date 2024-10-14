هل محاولة اغتيال جديدة؟.. الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته أسلحة خارج تجمع انتخابي لترامب

الشارقة - اميمة ياسر - قالت محطة " ktla" التلفزيونية الأمريكية، إن الشرطة الأمريكية اعتقلت رجلا خارج تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في جنوب كاليفورنيا، وتم العثور على عدة أسلحة غير قانونية في حوزته

وذكرت أنه تبين أن سائق سيارة دفع رباعي، الذي تم تحديده لاحقًا يبلغ من العمر 49 عامًا من لاس فيجاس، كان بحوزته بشكل غير قانوني بندقية ومسدس محمل ومخزن عالي السعة.

وأضافت، أنه تم احتجاز "فيم ميلر" في مركز احتجاز جون جيه بينوا للاشتباه في حيازة سلاح ناري محمل وحيازة مجلة ذات سعة عالية. وبحسب نظام معلومات السجناء في مقاطعة ريفرسايد، تم إطلاق سراح ميلر من مركز الاحتجاز يوم الأحد بكفالة قدرها 5000 دولار. وقال مكتب الشريف إن الحادث لم يكن له أي تأثير على سلامة المشاركين في التجمع أو الرئيس السابق ترامب.

وفي 13 يوليو 2024، نجا دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من محاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بالقرب من بتلر، بنسلفانيا.