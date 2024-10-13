إلهام عبد البديع تعود لعصمة وليد سامى بعد وساطة النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - بعد انفصال دام 20 يوما، عادت الفنانة إلهام عبد البديع للحياة الزوجية مع الملحن وليد سامي، بعد وساطة من عدد من النجوم والأصدقاء المشتركين من بينهم الفنانة نهال عنبر والمطرب إيساف.

وكانت الفنانة الهام عبد البديع انفصلت عن زوجها وليد سامي منذ ما يقرب من 20,يوما، وبرغم ذلك استكملت دورها في مسلسل "غموض" وهو من إنتاجه معلقه علي ذلك بقولها "الشغل ملوش دعوة بالعلاقات الشخصية".

منشور وليد سامي من حسابه على انستغرام

كتب وليد سامي عبر حسابه علي موقع انستغرام: كل شيء قسمة ونصيب أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتب لها الخير.

وتراجع وليد سامي، وحذف المنشور، بعد تدخل عدد النجوم بهدف تصفية الأجواء بين الطرفين وإزالة أسباب الخلاف، وبالفعل حدث الصلح.

يمكنكم قراءة .. إلهام عبدالبديع: أنا أكبر من زوجي بـ 8 سنوات

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع قد احتفلت بخطبتها على الملحن وليد سامي في يوم الحب 2022، ثم في مايو من نفس العام أعلنت فسخ الخطوبة وكتبت عبر حسابها على الفيس بوك": كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتب له الخير.

وبعدها عادت المياه لمجاريها وقررا اتمام القران وإقامة حفل الزفاف بأسرع وقت، قبل انشغال إلهام ببدء تصوير مسلسلات دراما رمضان 2023، وتم الزفاف فعلا يوم 31 أكتوبر من العام 2022.

ويعد مسلسل أسيل، آخر أعمال إلهام عبد البديع، والذي ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، إسراء رخا، أحمد بلال، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».