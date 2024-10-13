نهال عنبر برفقة وفاء عامر في كواليس فيلم جبل الحريم.. شاهدوا الفيديو

نهال عنبر تشيد بفريق عمل الفيلم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:57 مساءً - قامت الفنانةبمشاركة جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها وهي ترافق الفنانةوذلك خلال مشاركتهما تصوير كواليس أجدد ‏أعمالها السينمائية "" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".‏جاء الفيديو وسط تنبؤات من الفنانة نهال عنبر بنجاح العمل حيث أشادت بجميع فريق العمل وظهر إيضًا من خلاله جو المحبة بينهم أثناء تصوير العمل .‏وعلقتعلى الفيديو قائلة: "من كواليس فيلم جبل الحريم مع الفنانة الجميلة وفاء عامر".‏

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أبطال "جبل الحريم"‏

فيلم "جبل الحريم" من بطولة عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.‏وكان مؤلف العمل، قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»