نهال عنبر برفقة وفاء عامر في كواليس فيلم جبل الحريم.. شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:57 مساءً - قامت الفنانة نهال عنبر بمشاركة جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها وهي ترافق الفنانة وفاء عامر وذلك خلال مشاركتهما تصوير كواليس أجدد أعمالها السينمائية "جبل الحريم" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".
وعلقت نهال عنبر على الفيديو قائلة: "من كواليس فيلم جبل الحريم مع الفنانة الجميلة وفاء عامر".
وكان مؤلف العمل فتحي الجندي، قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".
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نهال عنبر تشيد بفريق عمل الفيلمجاء الفيديو وسط تنبؤات من الفنانة نهال عنبر بنجاح العمل حيث أشادت بجميع فريق العمل وظهر إيضًا من خلاله جو المحبة بينهم أثناء تصوير العمل .
وعلقت نهال عنبر على الفيديو قائلة: "من كواليس فيلم جبل الحريم مع الفنانة الجميلة وفاء عامر".
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A post shared by Nihal Anbar (@nihalanbar)
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أبطال "جبل الحريم"فيلم "جبل الحريم" من بطولة عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.
وكان مؤلف العمل فتحي الجندي، قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»