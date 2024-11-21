تعرف إلى أبرز الأفلام التى تطرقت لرياضة كرة القدم قبل الحريفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - تعتبر كرة القدم الرياضة الشعبية في العالم، ويحرص الملايين من الجمهور على متابعة المباريات ومعرفة أخبار نواديهم ولاعبيهم المفضلين، وهذا جعل صناع الأفلام يتطرقون إلى هذه الرياضة كخط درامي أساسي نظراً للجماهيرة الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم، مع اختلاف طريق التناول سواء كان كوميدى أو رومانسي أو اجتماعي.

وكانت رياضة كرة القدم موضوعاً رئيسياً في العديد من الأفلام السينمائية خلال السنوات الماضية التي تناولت جوانب من هذه الرياضة بأشكال مختلفة، استمر هذا الأمر خلال فيلم "الحريفة" بجزئه الأول الذي تم عرضه في شهر يناير من 2024 والثاني المنتظر عرضه يوم 4 ديسمبر المقبل تحت عنوان "الريمونتادا"، وذلك قبل طرحه في صالات السينما ترصد الخليج 365 أشهر الأفلام التي تطرقت إلى كرة القدم في أحداثها.

فيلم المطاريد عام 2023

تطرق فيلم "المطاريد" الذي قام ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار وتارا عماد إلى كرة القدم كموضوع أساسي في قصة الفيلم التي دارت حول شاب يدعى "صلاح" يعود من السفر بعد وفاة والده، ويفاجأ بأن ميراثه عبارة عن نادٍ رياضي مغمور ورغم أنه فكر في بيعه إلا أنه تراجع عن الأمر، ليقرر استمرار فريق كرة القدم وتحقيق بطولات معهم، ليبدأ في تجميع لاعبي الفريق من الحواري وأماكن مختلفة، في إطار كوميدي لا يخلو من الرومانسية.

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حامل اللقب عام 2022

قام ببطولته هشام ماجد ودينا الشربيني، ويعد من الأفلام التي تطرقت لعالم كرة القدم، كخط رئيسي فى قصته، وتدور قصته في إطار كوميدي وطرح سينمائي ساخر حول "يحيى" لاعب كرة قدم على وشك الاعتزال، وبعد أن يخضع لتحاليل طيبة يفاجأ بأنه "حامل"، وبالطبع هذه المفارقة غير الواقعية تدمر حياته.

العالمي عام 2009

يعد العالمي للفنان يوسف الشريف من أشهر الأفلام التي تناولت أحداثها رياضة كرة القدم، حيث دارت أحداثه حول "مالك" شاب ينشأ على حب كرة القدم منذ طفولته، ويساعده مكتشف مواهب مغمور حتى يحقق حلمه، ويلعب لأحد الأندية ثم يحترف في الخارج، لكنه يتعرض لإصابة في حادث سيارة، ويصبح حلمه بأن يساعد منتخب بلاده على الوصول إلى كأس العالم "شبه مستحيل" ولكنه يستطيع الوصول إلى حلمه في النهاية.

الزمهلاوية عام 2008

قرر صناع السينما تقديم فيلماً لنبذ التعصب الرياضي في فمصر بين مشجعي الناديين الأهلي والزمالك، خلال فيلم "الزمهلاوية" الذى شارك فيها عدد من لاعبي كرة القدم بجانب نجوم الفن، وتدور قصته حول عائلتين تقيمان فى منطقة واحدة، عائلة تشجع الأهلى والثانية تشجع الزمالك، ويقوم الشاب ابن العائلة الثانية باللعب لصالح الزمالك فيصطدم بابنة العائلة الأهلوية إلا أنهما يقعان فى الحب الذي يستبب فى التقرب بين العائلتين بعد صراعات.

غريب في بيتي عام 1982

فيلم "غريب في بيتي" بطولة نور الشريف وسعاد حسني من أشهر الأفلام التي تطرقت لرياضة كرة القدم، حيث تناول التنافس الدائم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك المصريين، إذ يحكي قصة لاعب مغمور يأتي من صعيد مصر ليلعب في صفوف نادي الزمالك ويحقق شهرة كبيرة، لكنه يواجه مشكلة التي استأجرها حيث قام صاحبها بعملية، نصب محكمة ببيع الشقة له ولسيدة أخرى في نفس الوقت، ويضطر الطرفان للعيش في بيت واحد.

4-2-4 عام 1981

فيلم كوميدي قام ببطولته سمير غانم ويونس شلبي ولبلبة، واعتمد على رياضة كرة القدم كخط رئيسي فى الأحداث التي تحكي عن حب رجل أعمال للكرة، والذي يقيم ناديا لها، وبوفاته تنتقل الإدارة لابنه الذي لا يفقه شيئا عن الأمر وتبدأ ادارة للنادي واللاعبين وسط مفارقات كوميدية عديدة.

رجل فقد عقلة 1980

فيلم شهير قام ببطولته عادل إمام وفريد شوقي وسهير رمزي، تناول رياضة كرة القدم كخط درامي رئيسي في أحداثه، حيث جسد عادل إمام شخصية زيكو لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وظهر حارس المرمي الشهير إكرامي بشخصية الحقيقية مجسداً دور شقيق عادل إمام، ويخطط الثنائي لافساد زواج والدهما صاحب العلاقات النسائية المتعددة، من سيدة في عمر أبنائه وذلك في إطار كوميدي.

أونكل زيزو حبيبي عام 1977

فيلم من بطولة محمد صبحي وبوسي، وهو من الأفلام التي تناولت رياضة كرة القدم ولكن في إطار كوميدي، حول قصة زيزو الذي يعاني من هزال جسده وضعف صحته بشكلٍ يثير سخرية جميع من حوله. يرغب زيزو في أن يصبح بطلًا رياضيًا ليكون مصدرًا لفخر ابن شقيقته ليقرر أن يكون لاعب كرة قدم، ولكنه لا يمتلك أي مهارات لممارسة اللعبة، لكنه يستخدم الحبوب التي تجعله قوياً ولاعباً شهيراً

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