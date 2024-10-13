إنجي علاء تشارك بتأليف مسلسل القصة الكاملة.. إليكم التفاصيل‏

تفاصيل مسلسل "القصة الكاملة"‏

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - مسلسل "القصة الكاملة" آخر مشاركات السيناريست إنجي علاء في مجال التأليف، ويأتي من إخراج مجدي الهواري، ‏وجاءت هذه التفاصيل عبر منشور لها بحسابها الخاص بإنستغرام.‏قامت إنجي علاء بنشر مجموعة من الصور من المؤتمر الصحفي لمسلسل "القصة الكاملة" وأرفقت بها تعليقاً جاء كالتالي: ‏‏"من المؤتمر الصحفي لمسلسل "القصة الكاملة" لصانع المحتوى الشهير سامح سند، وهي حلقات درامية مستوحاة من ‏قصص جرائم مثيرة حدثت بالفعل في مجتمعنا العربي".‏وتابعت السيناريستتعليقها معربة عن سعادتها بالتعاون مع زملائها مؤلفي العمل، وعن سعادتها أيضاً بالتعاون مع ‏المخرج مجدي الهواري حيث قالت: "سعيدة أني من مؤلفي العمل مع زملائي المؤلفين الكرام، وسعيدة جداً بالتعاون مع ‏المنتج والمخرج مجدي الهواري. بإذن الله عمل ضخم يليق بكم، دعواتكم".‏

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إنجي علاء لا تعلم موعد عرض مسلسل "الراكون"

‏ يُذكر أن السيناريست، قالت من خلال بيان إعلامي لها، إن مسلسل "الراكون" انتهت من كتابته منذ عام، ‏لافتة إلى أن هذا المسلسل استغرقت في كتابته عاميين متتاليين، ولا تعلم أي شيء عن تأجيله أو حتى موعد عرضه."الراكون" من الأعمال الدرامية التي لم يحالفها الحظ للمشاركة في موسم رمضان الأخير، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج محمد ‏العدل، وبطولة يوسف الشريف.

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