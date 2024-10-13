شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات أنغام ونادر عبد الله.. آخرها "كان بريء" الأكثر جدلاً فى ألبومها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققته النجمة أنغام في ألبومها الأخير "تيجي نسيب" والذى تصدر التريند في كل أغانيه نظرًا لما يحمله من رسائل مباشرة وغير مباشرة، وكعادتها تتميز أنغام باختياراتها المختلفة، والمثيرة للجدل، والتي جعلتها دائمًا ضمن أهم المطربات على الساحة العربية طوال مشوارها الفني بإشادة الجمهور والنقاد وصناع الموسيقى.

في ألبوم أنغام الأخير نجح الشاعر نادر عبد الله في إثارة الجدل وفتح باب التوقعات والتساؤلات من خلال كلمات أغنية "كان برئ" والتي لحنها النجم تامر عاشور في ثالث تعاون له كملحن مع النجمة أنغام بعد أغنية "ياريتك فاهمني" وأغنية "لوحة باهتة".





وتؤكد أغنية "كان بريء" أن مساحة السلام السابقة لم تكن إلا لحشد الأسلحة والاستعداد لمعركة الثأر بالغناء، وأن الهدوء أحيانًا يعقبه الكثير من العواصف، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن الأغنية لم تكن إلا رسالة موجهة من صاحبتها إلى شخص ما.

أغنية "كان بريء" أو "مش عدالة" كما يسميها جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هي التعاون الحادي عشر بين النجمة أنغام والشاعر الكبير نادر عبد الله بعد عدة نجاحات بينهما منذ ألبوم "ليه سبتها2001" إلى ألبوم "تيجي نسيب 2024" علما بأن التعاون بينهما كان متوقفًا تمامًا منذ 2007 إلى 2019، وقد تعاونت أنغام مع نادر عبد الله في أغنيات: "حبيتك ليه"، "مخاصماك"، "رجعنا في كلامنا"، "قد ما تقدر"، "فاكراك"، "بَغير"، "واحدة بتحبك"، "ياريتك فاهمني"، "لوحة باهتة"، "إيه الأخبار"، "كان بريء".



نادرعبدالله

وأثناء طرح الألبوم الكثير من أهل الفن والجمهور وجهوا رسائل الإعجاب والثناء على أغنية "كان بريء" ومنهم النجمة نوال الزغبي وقالت: من أجمل ما سمعت أغنية كاملة ومتكاملة، أغنية كان بريء مبروك أنغام، وكذلك المؤلف محمد أمين راضي: المدهش المرة دي إنه نادر عبد الله خارج بره الكمفورت زون بتاعته تماما.. وبره معجمه كمان.. وبرضه حبيت جدًا.



