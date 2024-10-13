بكلمات الحب.. رامي جمال يصف زوجته.. ومناسبتان تجمعهما!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - احتفل الفنان رامي جمال مع زوجته ناريمان بمناسبتين مهمتين في حياتهما، وهما يوم ميلادها وذكرى مرور 10 سنوات على زواجهما، ووصفها بكلماتٍ رومانسية رقيقة.

رامي جمال عن زوجته ناريمان: صاحبتي وبنتي

رامي جمال وزوجته ناريمان- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب رامي جمال على إنستغرام

شارك المطرب رامي جمال من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة جمعته مع زوجته ناريمان، وعلق عليها احتفالاً بيوم ميلادها والذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على زواجهما أيضاً، حيث قال: "كل سنة وإنتي طيبة وبصحة وسعادة وكل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي وبنتي، وبحبك جداً يا بنت الأصول، عيد ميلادك وعيد جوازنا، وعقبال العمر كله".

ومن جهتها شاركت السيدة ناريمان عبر حسابها على "إنستغرام" صورةً جمعتهما بمناسبة ذكرى زواجهما وعلقت عليها قائلة: "10 سنين كلهم حنيه و طيبه كنت سندى وحبيبى وأغلى العطايا إللى ربنا ادهالى وعوضنى بيها عوض الدنيا كلها".

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رامي جمال يستقبل 2025 بـ"مش لاقيكي"

كشف الفنانعن موعد أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل عنوان "مش لاقيكي"، والذي من المقرر طرحه في موسم الشتاء المقبل وتحديداً في أول يناير 2025. وقد روجللألبوم عن طريق نشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وكتب تعليقاً حمَّس فيه الجمهور قال فيه: "معادنا فى أول يوم فى السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح إن شاءالله".

وقد تفاعل الجمهور مع البوستر، وأبدى عدد كبير منهم حماسهم لهذا الألبوم، خاصةً أن رامي وعد محبيه بأنه سيحمل ألواناً غنائية مختلفة ومميزة.

من جهةٍ أخرى، طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "حالته صعبة"، وهي من كلمات الشاعر عمروالمصري، وألحان إسلام رفعت، وجاءت كلمات أغنية حالته صعبة كالتالي: "مش هعاتبه على اللي قاله، كلمتين بايخين وماله، وده تأثير انفعاله، هو قال كدا لما سبته على الكلام انا لو حاسبته، شافني عشت إزاى بدونه حالته صعبة يكون في عونه، هبكي وأضعف، كان مصدق إني هزعل لما يوصلني بكلام".

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