شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش ضيف صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج صاحبة السعادة عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال حلقة مقبلة تستضيف فيها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف فرانكفورت الألماني عمر مرموش، وذلك بعد أدائه اللافت بصورة كبيرة في الدور الأول من الدوري الألماني والدوري الأوروبى.

وستتطرق الحلقة إلى حياة نجم منتخب مصر الذى بات مطلباً للعديد من أندية القمة فى الدوريات الكبرى.

هذا وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي أرسنال يتصدر السباق لخطف الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وسط تحديات الجانرز من قلة عدد المهاجمين الجيدين في الدوري الإنجليزي حاليًا.

ووفقًا لموقع "CaughtOffside"، فإن عمر مرموش لم يستجب بشكل إيجابي لمفاوضات العقد الأخيرة مع آينتراخت، حيث يتطلعون إلى ربط لاعبهم النجم بصفقة جديدة.

وأدى ذلك إلى وضع بعض الأندية الكبرى في حالة تأهب، خاصة من الدوري الإنجليزي، حيث تحرك آرسنال للتواصل مع فرانكفورت بشأن مدى توفر مرموش في سوق الانتقالات الشتوية.

ويملك مرموش سجلا مذهلا بإحراز 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم، بإجمالي 27 هدفا في آخر 24 مباراة له مع ناديه.