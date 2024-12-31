شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن بصيبص تكشف عن اسم مولودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص عن اسم مولودتها الأولى، من خلال حسابها عبر «إنستجرام» عبر صورة ليد طفلتها، علقت عليها بكتابة اسم الطفلة قائلة: «أهلاً بكِ إلى العالم طفلتي أندريا».



كارمن بصيبص على انستجرام

من ناحية أخرى خاضت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص ثانى تجاربها السينمائية في مصر خلال فيلم "حدوتة الأيام الباقية" الذى انطلق تصويره مؤخرًا، ليعدها الفيلم إلى السينما المصرية، بعدما قدمت أولى تجاربها في فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز والذى تم عرضه في العام قبل الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيلم "حدوتة الأيام الباقية" بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل و تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

وكانت كارمن بصيبص قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 24 والذى أقيم في مايو من عام 2022، عن دورها في فيلم العارف، وقالت بصيص بعد الحصول على الجائزة:"مصر تعني لي كثيرا، ومنذ بدأت مشواري الفني ، تلقيت دعما جماهيريا كبيرا في مصر، فكانت مصدر طاقة إيجابية لي، وأفخرأفخر بهذه الجائزة خصوصا أنها من مهرجان عريق، سبق أن حصل نجوم ونجمات كبار على جوائزه".