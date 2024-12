دانييل ستيرن.. من اللص مارف في Home alone إلى جد لستة أحفاد

دانييل ستيرن يتحدث عن أحفاده

قصة فيلم Home Alone

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - 33 عاماً مرّوا على العرض الأول للفيلم الشهيركانت كفيلة لتغيير بعض أبطاله من شباب في الثلاثينيات من عمرهم وقت تصويره، إلى أجداد لأحفاد؛ هم أيضاً أصبحوا من محبي هذا الفيلم الأيقوني، المرتبط بأجواء الكريسماس وليلة رأس السنة، ويبدو أن الأجيال تتوارث حُبِّه عبر مر السنين، وهذا ما حدث بالفعل مع الممثل الأمريكيالبالغ من العمر 67 عاماً، والذي يعرفه الجمهور في جميع أنحاء العالم باسم "اللص مارف"، يُطلق عليه حالياً في منزله "الجد". رغم شهرة ستيرن الكبيرة في فيلم Home alone، وتوقع النقاد وقتها بأن له مستقبل باهر، إلا أنه لم يكمل مسيرته بذات الخطى، وتباطأت خطواته، وقلّت أعماله واحدة تلو الأخرى.وفي حديث صحفي لمجلة PEOPLE، كشف ستيرن أسباب ابتعاده عن هوليوود، وتحدث عن إرثه كواحد من أكثر الشخصيات السينمائية شهرة بسبب الفيلم الكلاسيكي الذي صدر في عام 1991، وعن أحفاده.وقال الأب لثلاثة أطفال: "لدي الآن ستة أحفاد وأنتظر حفيداً آخر، إنهم يعرفونني كجد، وأغلبهم ليس لديهم أي فكرة عن أنني ممثل، والبعض منهم شاهد فيلم Home alone ويحبه جداً، وأعتقد أن هذا أمر مذهل عندما يرون جدهم يتم رشقه بالطوب من قبل طفل في عمرهم".وأوضح الجد، الذي يعيش في مزرعة في سنترال فالي بكاليفورنيا، إنه اتخذ قراراً بالابتعاد عن دائرة الأضواء منذ سنوات من أجل أن يعيش حياة "حقيقية" وينغمس مع العائلة، وهذا كان سبباً رئيسياً في عدم انغماسه بالفن منذ البداية.في الوقت الحاضر، يقضيوقته في إدارة مزرعة اليوسفي ومزرعة الماشية، بالإضافة إلى التركيز على الكتابة والنحت.وقال: "أنا فنان، وأشعر دائماً أنني بحاجة إلى أن أكون مبدعاً، وأن أصنع الأشياء بيدي طوال الوقت، لذلك أكتب سيناريو، أو أكتب كتاباً، أو أصنع منحوتة، أو حتى أنظف أكشاك الخيول أو أصنع عصير اليوسفي، هذا أكثر شيء يشعرني بالرضا".وتابع: "أحب أن أحكى يومياتي عبر السوشيال ميديا، وأشعر بالسعادة عندما يتواصل معي أجيال مختلفة ويعبرون عن حبهم لي بسبب Home alone".قد ترغبين في معرفة: مخرج "Home Alone" يتحدث عن أبرز مشاهد الفيلم

فيلم Home Alone تم تصنيفه كأكثر فيلم كوميدي ربحاً حتى إصدار The Hangover Part II 2011، علاوة على ذلك، كان الفيلم ثاني أعلى الأفلام ربحاً في عام 1990، كما تم ترشيحه لجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم كوميدي، وجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي لكولكن، رُشح أيضاً لجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية لجون ويليامز. منذ ذلك الحين، اعتُبر فيلم Home Alone واحداً من أفضل أفلام الكريسماس، وفي عام 2023، تم اختيار الفيلم للحفظ في السجل الوطني للسينما من قبل مكتبة الكونغرس باعتباره "ذا أهمية ثقافية أو تاريخية أو جمالية".

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل "كيفن" الذي تستعد عائلته لقضاء إجازة العام الجديد في باريس، وتجتمع العائلة في منزل كيت وبيتر، في إحدى ضواحي شيكاغو في الليلة التي تسبق مغادرتهم، ويتعرض كيفن، الابن الأصغر لكيت وبيتر، للسخرية من قبل إخوته وأبناء عمومته؛ بسبب عدم نضجه، وبسبب تأخر العائلة عن موعد الطائرة يحدث بعض الارتباك بين صفوفهم، ويذهبون للمطار مسرعين، وينسون كيفن بالمنزل.

يستيقظ كيفن ليجد نفسه بالمنزل وحيداً، يشعر بالسعادة والحرية لوقتٍ قليل، ولم تكتمل سعادته بسبب محاولة هاري ومارف، وهما لصان، سرقة المنزل، ومن هنا تبدأ الأحداث الكوميدية بين الثلاثي.



