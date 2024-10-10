ياسمين رئيس تُعلن عن بدء تصوير فيلمها الجديد "الهنا اللي أنا فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن بدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "الهنا اللي أنا فيه".

ونشرت "رئيس" صورة لها وهي تمسك "كلاكيت" العمل، وعلقت: "إيمان، الهنا اللي أنا فيه"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كلًا من كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

كانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين رئيس بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 وهما مسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

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