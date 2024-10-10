أنغام وهاني فرحات بحفلتين الجمعة والسبت بالمتحف المصري الكبير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تم الإعلان عن تقديم المطربة أنغام والمايسترو هاني فرحات حفلين متتاليين علي مدار يومي الجمعة والسبت القادمين بالمتحف المصري الكبير في القاهرة.
وأضاف الموسيقار هاني فرحات: "تقديم حفلان متتاليان تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف الذي نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتي يخرجا في صورة مبهرة كما إعتاد منا جمهورنا "، كما أوضح بأن مكان إقامة الحفل في المتحف المصري الكبير يوحي بالكثير من التاريخ والفخر وفي نفس الوقت يضع علي عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم .
وعن تعاونه مع الفنانة أنغام في الكثير من الحفلات سواء بمصر أو خارجها قال بأنه وأنغام تجمعهما توأمة إنسانية وفنية وحققا سويًا نجاحات فنية عديدة سواء علي مستوي التسجيلات أو الحفلات، مضيفًا بأن الجمهور العربي ارتبط بهذا الدويتو الفني وهو ماتؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة .
يمكنكم قراءة: في ليلة استثنائية.. هاني فرحات يبدع مع أنغام بألحان ألبومها الجديد في حفل جدة
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إقبال جماهيري منتظريأتي الحفل الأول للمطربة أنغام بقيادة المايسترو هاني فرحات يوم الجمعة 11 أكتوبر وبعد ساعات قليلة من فتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور تم بيعها بالكامل مما إضطر الجهة المنظمة للحفل الي التعاقد مجددًا علي تقديم حفل آخر في اليوم التالي السبت 12 أكتوبر لإستيعاب الحضور الجماهيري الكبير.
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https://www.instagram.com/p/DA3AP19oe3d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
هاني فرحات يتحدث عن تعاونه مع أنغام بعدد من الحفلات في مصر والسعوديةكان قد أعرب المايسترو هاني فرحات عن سعادته بالإقبال الجماهيري علي الحفل قائلًا: "سعادتي لاتوصف لأنه دليل علي إستمرار النجاح الذي نحققه سويًا أنا وأنغام في حفلاتنا المشتركة داخل مصر وفي السعودية وفي دول الخليج العربي".
وأضاف الموسيقار هاني فرحات: "تقديم حفلان متتاليان تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف الذي نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتي يخرجا في صورة مبهرة كما إعتاد منا جمهورنا "، كما أوضح بأن مكان إقامة الحفل في المتحف المصري الكبير يوحي بالكثير من التاريخ والفخر وفي نفس الوقت يضع علي عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم .
وعن تعاونه مع الفنانة أنغام في الكثير من الحفلات سواء بمصر أو خارجها قال بأنه وأنغام تجمعهما توأمة إنسانية وفنية وحققا سويًا نجاحات فنية عديدة سواء علي مستوي التسجيلات أو الحفلات، مضيفًا بأن الجمهور العربي ارتبط بهذا الدويتو الفني وهو ماتؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة .
يمكنكم قراءة: في ليلة استثنائية.. هاني فرحات يبدع مع أنغام بألحان ألبومها الجديد في حفل جدة
ليلة إضافية لحفل أنغام في مهرجان شتا الكويتيُذكر أن المطربة المصرية أنغام ستشارك في مهرجان شتا الكويت وقد نشر حساب "ليلة عمر" عن حفلها الغنائي وإقامة ليلة إضافية لها بعد نفاد تذاكر الحفل، ونشر البوستر أن الليلة الأولى بتاريخ 6 من نوفمبر، في ما ستكون الليلة الثانية بـ7 من نوفمبر وعلق الحساب: "نفاد تذاكر حفل صوت مصر الفنانة أنغام، واستجابة لرغبتكم تم فتح ليلة إضافية 7/نوفمبر / 2024 دار الأوبرا الكويتية- مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. نلقاكم قريباً في مهرجان شتا الكويت".
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