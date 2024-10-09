لعنة العدوان الإسرائيلي تطارد الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تواجه إدارة الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، أزمات عديدة، بسبب العدوان الإسرائيلي، على جنوب لبنان وغزة .

إدارة المهرجان رئاسة الموسيقي خالد داغر، يواجه أزمة قوية، مع اقتراب موعد حفل افتتاح الدورة، المقرر إقامته مساء الجمعة 11 أكتوبر، مع توالي اعتذارات أبرز نجوم الدورة، المطربين اللبنانيين عاصي الحلاني، ووائل جسار.

المطرب عاصي الحلاني، أعلن رسميا عن اعتذاره، عبر صفحته في موقع فيسبوك، و كتب: "نظرا للحالة الراهنة وما تتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 أكتوبر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 أكتوبر بمسرح سيد درويش بالاسكندرية مع خالص الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة"

وتابع: "كما أتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب متمنيا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة راجياً من الله أن يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الأبرار، ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين وأمنياتي بالسلام والأمان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية "

ومن جانبه نشر المطرب وائل جسار، بيانا أعلن فيه عن اعتذاره، وكتب: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2024، متمنياً أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".

المفارقة هنا أن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، كان من المقرر إقامتها العام الماضي، خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، قبل أن تقوم وزارة الثقافة، بإعلان تأجيلها، مع بداية العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية.

وزارة الثقافة المصرية، أعلنت في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية، في موقع فيسبوك بأنه تقرر "تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، على أن "يُحدد الموعد الجديد لاحقا".

يذكر أن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها بالفترة من 11 إلى 24 أكتوبر 2024 ، تحمل اسم موسيقار الشعب "سيد درويش".

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