بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لحفل أنغام في المتحف المصري الكبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الجهة المنظمة لحفلات “ليالي مص” التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن فتح ليلة إضافية لحفل النجمة المصرية أنغام، وذلك بعد نفاد تذاكر الحفل الأول المقرر إقامته يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في المتحف المصري الكبير.

ونشرت موقع حجز التذاكر بوستر الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي مرفقاً بتعليق جاء فيه: “بعد الإقبال الكبير ونفاد جميع التذاكر لحفل صوت مصر النجمة الكبيرة أنغام، واستجابة لطلباتكم تم فتح ليلة إضافية يوم 12 أكتوبر بقيادة المايسترو هاني فرحات.”

وكشف مصدر خاص أن أنغام ستفتتح حفلها بأغنية “تيجي نسيب” التي طرحتها مؤخرًا ضمن ألبومها الجديد، وحققت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ويُعد الحفل المرتقب من أهم الفعاليات الغنائية في دبي، ومن المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا في ليلتيه.