هل يعوّض ترشيح “رحلة 404” للأوسكار عن التحديات التي واجهها؟ المخرج يجيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الدورة الـ12 من مهرجان وهران للفيلم العربي عرض فيلم “رحلة 404″، الذي ترشح لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار 2024. وفي حديث خاص لـ”الخليج 365″، عبّر مخرج الفيلم هاني خليفة عن سعادته بهذا الترشيح، معتبرًا أن التعويض الحقيقي عن التحديات التي واجهها الفيلم هو إيصال رسالته للجمهور، بغض النظر عما تم اقتطاعه.

وأشار خليفة إلى أن رسالة الفيلم وصلت للجمهور، على الرغم من أن الحج جزء من الثقافة الإسلامية، وهو ما قد يكون غريبًا على الغرب الذي قد لا يستوعب الفكرة بنفس القدر.

وكانت نقابة المهن السينمائية قد أعلنت ترشيح فيلم “رحلة 404” لتمثيل مصر في الأوسكار، بعد أن اختارته لجنة من السينمائيين والنقاد المستقلين إثر فوزه بأغلبية الأصوات من بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

تدور أحداث الفيلم حول “غادة” التي تواجه مشكلة طارئة قبل سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، ما يدفعها للجوء إلى أشخاص من ماضيها الذي حاولت نسيانه لجمع مبلغ مالي كبير. يتناول الفيلم التساؤل: هل ستتمكن من جمع المال والسفر لأداء الحج، أم ستؤدي هذه الظروف إلى تغيير حياتها للأسوأ؟

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى زكي، محمد فراج، ومحمد ممدوح. وفاز بجائزتي أفضل ممثلة لنجمة الفيلم منى زكي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة، في فبراير الماضي.