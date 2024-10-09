شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أديب: بحب الفن بكل أشكاله ومش فالحة في حاجة غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أميرة أديب، إنها تحب الفن والإبداع بمختلف طرق تقديمه، مؤكدة أنها قررت أن تأخذ الدنيا كلعبة، لترى ما تريد أن تفعله، بغرض أن تشعر بالسعادة وتجعل من حولها سعداء.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "عاوزه يكون عندي خبرة في الحياة بأكثر من نوع وشكل".

وقالت: "مش فالحة في أي حاجة غير الفن، من وأنا صغيرة وأنا بعمل ده، كنت بتفرج على الاستعراضات وكنت بعملها لهم في البيت، ووالدي كان بيشجعني وبيجيب ألوان ويخليني أرسم، وأنا كنت طفلة لديها فضول دائم".

وتابعت: "بحب الرقص والغناء والتمثيل والرسم واللبس، بحب كل شكل من أشكال الفن، حبيت علم النفس علشان أفهم نفسي وأفهم الناس".